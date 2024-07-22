Комитет ГД поддержал введение лимита в 20 sim-карт на одного гражданина РФ

Комитет Госдумы по информполитике на заседании поддержал поправку о введении лимита в 20 sim-карт, которые можно будет оформить на одного гражданина РФ. Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта, направленного на защиту граждан РФ от преступлений с использованием мобильной связи, сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Рекомендуются поправки к принятию. <…> Не более 20 sim-карт может быть оформлено на одно физическое лицо, на иностранца может быть оформлено не более 10 sim-карт, включая корпоративные», - отметил Хинштейн.

Он подчеркнул, что граждане РФ сохранят возможность оформить более 20 sim-карт, «в случаях, определенных правилами оказания услуг связи», пишет ТАСС.