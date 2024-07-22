Общество

Центробанк рассказал о финансовых пирамидах в России

Почти 60% выявленных в первом полугодии в России финансовых пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах, сообщила пресс-служба ЦБ России.

«В первом полугодии 2024 года 59% выявленных пирамид привлекали средства клиентов в криптовалютах. Такие инструменты позволяют злоумышленникам сохранять анонимность, а пострадавшие клиенты не могут потом доказать обман», - говорится в сообщении.

ЦБ указывает, что мошенники часто выстраивают схемы, основанные на санкционной тематике. Например, обещают, что якобы могут предоставить возможность торговать иностранными активами или инвестировать в зарубежные проекты. Для оплаты своих услуг и участия в подобных проектах их организаторы предлагают пользоваться криптовалютами и иностранными платежными сервисами.

Регулятор указал, что в этот период выявил 1723 субъекта с признаками финансовой пирамиды. При этом 99% были интернет-проектами.

«Увеличение количества выявленных субъектов (+51% к аналогичному периоду годом ранее) произошло за счет роста предложений в онлайн-сегменте. Интернет-проекты с псевдоинвестиционными предложениями, действующие с элементами пирамидальных схем, почти полностью заместили собой классические финансовые пирамиды», - поясняет ЦБ.

Банк России отмечает, что зачастую мошенники маскируют свои проекты под экономические игры с псевдоинвестиционной составляющей. Для продвижения они используют вирусные медиатренды - например, ажиотаж вокруг популярных игр-кликеров и мемкойнов. В форме экономических игр действовали более 14% нелегальных проектов.

«Организаторы стали чаще создавать "смешанные" схемы, которые предлагают пользователям не только вложения средств якобы в инвестпроекты, но еще и торговлю различными активами, в том числе валютными парами на рынке форекс или криптовалютами. Взносы в криптовалютах принимали 59% субъектов с признаками финансовых пирамид, еще 36% - через иностранные платежные сервисы», - говорится в сообщении.

ЦБ РФ рекомендует гражданам быть внимательными, не доверять «чересчур заманчивым финансовым предложениям" и проверять на сайте регулятора, легально ли действует компания. «Банк России также публикует Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», - подчеркивает ЦБ.