Общество

Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о поддержке соотечественников в Псковской области

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Разговор будет посвящен работе, которая проводится в Псковской области по приему, трудоустройству, социализации и адаптации соотечественников из зарубежных стран.

На какие меры поддержки могут рассчитывать участники госпрограммы переселения соотечественников? Сколько человек переехало в Псковскую область по этой программе? Как в региональную систему оказания помощи данной категории граждан встроился созданный полгода назад центр содействия переселению «Соотечественник»? Следует ли ожидать притока желающих переехать в Псковскую область из Прибалтики, и готов ли к этому наш регион?

На эти и многие другие вопросы ответят уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская и руководитель центра содействия переселению «Соотечественник» Наталья Тудакова. Ведущая — Татьяна Иванова.

Трансляция завершена