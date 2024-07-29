Общество

Около 40% россиян успешно обходят ограничения в доступе к интернет-ресурсам

Более 18% опрошенных россиян столкнулись на работе с ограничениями доступа к зарубежным интернет-ресурсам, и более 15% испытали те же проблемы в повседневной жизни, но в итоге справились, сообщили в Институте статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики (ИСИЭЗ ВШЭ).

«Введенные зарубежными компаниями ограничения доступа к своим сетевым сервисам потребовали освоения новых навыков и цифровых инструментов, однако кардинально трудовые и повседневные интернет-практики большинства россиян не трансформировали», — отметили в Институте.

Основные трудности возникали с программным обеспечением (у 7,7%), базами данных (5,9%) и платформами для работы (5,7%). В этой категории 39,7% респондентов нашли способы обхода препятствий, около трети (34,8%) продолжили работу при ограниченном функционале ресурса, почти треть (27,9%) перешла на российские аналоги, а 4,8% нашли зарубежные. Лишь 7,4% занятых перестали выполнять свои рабочие задачи из-за ограничения доступа к нужным ресурсам, пишет ТАСС.

При использовании сетевых ресурсов и цифровых сервисов в повседневной жизни (не для работы) с ограничениями доступа к ним столкнулись 15,6% опрошенных. Среди них обойти ограничения попытались 72,6%, из которых 55,9% для этого применяли VPN-сервисы. Примерно каждый шестой перешел на российские аналоги приложений и сервисов, столько же скачивали с торрент-трекеров их нелицензионные копии.

Всего было опрошено более 10 тыс. человек в возрасте 14 лет и старше, опрос проводился в апреле-мае 2024 года в рамках регулярного мониторинга цифровой трансформации экономики и общества.