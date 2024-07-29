Общество

Экскурсоводов будут наказывать за отсутствие аттестации

Экскурсоводов и гидов будут штрафовать, если они оказывают туристические услуги без аттестации и не уведомляют МЧС о прохождении опасных маршрутов. Такой законопроект планируют внести в Госдуму 31 августа, рассказала заместитель председателя комитета по туризму от фракции «Единая Россия» Наталья Костенко.

Согласно закону «Об основах туристической деятельности в РФ», для получения статуса экскурсовода необходимо пройти обязательную аттестацию. Кроме того, существует обязанность уведомлять территориальный орган МЧС о начале и завершении опасного маршрута, если для его прохождения требуется специальное сопровождение. Однако ответственность за нарушение этих требований в законодательстве не установлена.

«В целях установления существующего законодательного пробела законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП)», — поясняют авторы.

В связи с этим они предлагают дополнить статью 14.51 КоАП. Согласно документу, за проведение экскурсии без специальной аттестации гражданам будет грозить штраф от 20 до 40 тысяч рублей, должностным лицам — от 70 до 100 тысяч, юрлицам — от 100 до 150 тысяч рублей. Если такое нарушение будет совершено повторно, то наказание для граждан составит от 50 до 70 тысяч, должностных лиц — от 100 до 150 тысяч, юрлиц — от 150 до 200 тысяч, пишут «Известия».

Если экскурсоводы и гиды не уведомляют органы МЧС, то за это будет грозить предупреждение или штрафы в размере от 7 до 10 тысяч рублей. Повторное нарушение будет наказываться штрафом от 30 до 50 тысяч рублей.