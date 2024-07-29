Общество

У россиян за 10 лет появился интерес к правильному питанию

Интерес к здоровому рациону, в том числе правильному питанию детей, появился у россиян в отличие от ситуации 10 лет назад. Об этом сообщил руководитель Федерального исследовательского центра (ФИЦ) питания и биотехнологии, академик Российской академии наук, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

«Тяга к правильному питанию, к знанию, к пониманию, что питание — один из важнейших элементов, механизмов сохранения здоровья и сбережения, это появилось. Появилась большая заинтересованность в правильном питании детей, <…> к получению знаний именно по детскому питанию, по питанию людей молодого возраста, она повысилась», — отметил диетолог.

Виктор Тутельян посоветовал при нехватке витаминов использовать поливитаминные препараты, в которых содержатся дефицитные элементы, необходимые организму, пишет ТАСС.

Ранее в докладе «Российский эпидемиологический мониторинг питания взрослого населения» Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии сообщали, что 40% детей и 22% взрослых в России страдают от нехватки витаминов.