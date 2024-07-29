Общество

Более чем в два раза снизилось потребление алкоголя в России

Потребление алкоголя в России удалось снизить более чем в два раза по сравнению с 2010 годом, заявила ведущий научный сотрудник отдела клинической наркологии Национального научного центра наркологии — филиала Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского Минздрава России, кандидат медицинских наук Анна Лобачева.

Нарколог отметила, что с 2009 года в России стали активно развиваться центры здоровья, создавались новые кабинеты медицинский профилактики. Также запустилась информационная кампания и масштабная работа с населением по пропаганде здорового образа жизни.

«К началу 2010-х годов Российская Федерация по уровню общего потребления алкоголя занимала четвертое место в мире, в 2,5 раза превышая среднемировой уровень и уступая лишь нескольким странам из бывшего СССР. Сейчас, благодаря высокоэффективным методам антиалкогольной политики, проводимой государством, удалось достичь снижения потребления алкоголя более чем в 2 раза», — рассказала Анна Лобачева.

Даже малые дозы алкоголя оказывают токсическое воздействие на все органы и системы, способствуют обострению хронических патологий и развитию новых. Потребление алкоголя в опасных для здоровья количествах является причиной более 60 болезней, а также травм, приводящих к значимым потерям трудоспособности, преждевременной смерти, другим социально-экономическим негативным последствиям, пишут РИА Новости.

Ранее Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в Европе снизилось потребление алкоголя из-за предпринятых Россией мер по этому процессу.