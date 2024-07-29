Общество

Тормозить выдачу подозрительных кредитов обяжут банки для защиты от мошенников

Для борьбы с мошенничеством Центробанк предлагает ввести обязательство для банков приостанавливать на два дня выдачу кредита, если возникнет подозрение, что клиент подал заявку или одобрил ее под воздействием аферистов. С 25 июля требование уже установлено для переводов со счета, теперь планируется распространить эту практику и на сферу кредитования, заявила глава регулятора Эльвиры Набиуллиной.

Регулятор обсуждает меры, чтобы банки в качестве заслона от мошенников применяли антифрод-процедуры на всех этапах выдачи кредита, пишут «Известия».

«И если банк подозревает, что человек оформляет деньги под влиянием злоумышленников, то должен срабатывать период охлаждения, точно так же, как он действует теперь по подозрительным переводам», — заявили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Напомним, банки должны приостанавливать на два дня переводы на счета, которые включены в базу Цетробанка. Если кредитная организация пропустит трансакцию, то должна будет возместить клиенту похищенные средства.

Одна из проблем кредитного мошенничества — «чисто социальная инженерия, когда человека побуждают взять кредит и передать деньги мошенникам», поделилась эксперт.

Предполагается ввести приостановку выдачи кредита на два дня, как это сейчас уже происходит с переводами, если сумма достаточно крупная. Например, от 200 тыс. рублей, уточнила глава ЦБ. И по более скромным заимствованиям, сказала Эльвира Набиуллина, также «нужен зазор» до перечисления денег, хотя бы в несколько часов. В таких ситуациях каждый час в прямом смысле на счету.

Эксперты считают, что нововведение будет больше ориентировано на банки, которым придется усилить защиту клиентов против мошенников. Если примут новые требования, то в случае одобрения подозрительного кредита по аналогии с переводами организациям придется «простить» долг жертвам злоумышленников.