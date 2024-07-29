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Общество

Каждый третий пскович не знает правил оказания первой доврачебной помощи — опрос

31.07.2024 09:50|ПсковКомментариев: 0

Каждый третий пскович не знает правил оказания первой доврачебной помощи даже в теории. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие граждане (за исключением медицинских работников).

21% псковичей хотя бы раз в жизни прослушали инструктаж по оказанию первой доврачебной помощи: респонденты припоминали, что подобный курс им преподавали на уроках ОБЖ в старших классах, в колледжах и вузах, в рамках дисциплины «Охрана труда и техника безопасности на рабочих местах». Еще 42% опрошенных интересовались темой самостоятельно: изучали соответствующие материалы по книгам и в интернете. 3 из 10 горожан не знают, как оказать первую помощь пострадавшим.

Больше шансов получить доврачебную помощь со стороны мужчин: они чаще женщин рассказывали, что проходили обучение базовым медицинским навыкам и изучали вопрос самостоятельно.

Теги: #опрос
Источник: Псковская Лента Новостей
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опрос
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В опросе приняло участие 73 человека
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