Общество

Заключившим с 1 августа контракт на участие в СВО выплатят 400 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 400 тысяч рублей участникам специальной военной операции, которые заключили контракт в период с 1 августа до конца текущего года. Документ опубликован в среду, 31 июля.

«Постановляю установить гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу... и иностранным гражданам, которые заключили в период с 1 августа по 31 декабря 2024 года контракт о прохождении военной службы... для выполнения задач специальной военной операции... единовременную денежную выплату в размере 400 тысяч рублей», — говорится в документе.

Помимо федеральной выплаты, указом рекомендовано регионам выплачивать от 400 тысяч рублей заключившим контракт на спецоперацию.