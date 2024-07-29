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Общество

На Солнце 31 июля произошли три мощные вспышки

31.07.2024 12:39|ПсковКомментариев: 0

Ученые зарегистрировали три мощные вспышки класса М на Солнце утром в среду, сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Первую вспышку (М2.0) ученые зафиксировали в 04:50 мск. Кроме того, в 08:23 мск произошла вспышка M4.7/SF.

Самая мощная вспышка была зарегистрирована в 09:46 мск. «В рентгеновском диапазоне в группе пятен 3768 (S15W62) зарегистрирована вспышка M7.7 продолжительностью 30 минут», - говорится в сообщении.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури, пишет ТАСС

Источник: Псковская Лента Новостей
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