Общество

Начинается видеотрансляция круглого стола о сохранении исторической памяти

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию круглого стола «Сохранение исторической памяти и противодействие попыткам фальсификации истории. К 80-летию освобождения Псковщины от немецко-фашистских захватчиков», который в эти минуты начинается в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Круглый стол проходит при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

43% россиян в возрасте от 18 до 24 лет не знают, когда началась Великая Отечественная война. Такие данные три года назад озвучили специалисты ВЦИОМ. Снижается и процент тех, кто может назвать героев войны - людей, отдавших жизнь за Родину. Уходит живая информация и из семейной памяти: лишь 38% россиян знакомы с подробностями жизни родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Что делается в наши дни для того, чтобы передать трагический опыт тех лет из поколения в поколение? Как в принципе создается образ прошлого и формируется историческая память? Что меняет и искажает их, а что, наоборот, помогает их сохранению? Есть ли у памяти срок давности и как наказывает история тех, кто забывает? Каким источникам о войне можно доверять?

К обсуждению этих и многих других вопросов приглашены:

Волкова Валерия Павловна - заместитель директора по научной работе ГКУ ПО «Государственный архив Псковской области»;

Седунов Александр Всеволодович - председатель Общественной палаты Псковской области, член Совета регионального отделения Российского военно-исторического общества;

Казанцев Илья Сергеевич - заведующий сектором новейшей истории исторического отдела Псковского музея-заповедника;

Алексеев Юрий Владимирович - журналист, краевед, экс-председатель фонда «Достоверная история», исследователь истории Великой Отечественной войны, автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти».

Ведущий - Олег Добрынин.