Общество

Краевед Юрий Алексеев: Нужно изучать разные источники и отличать пропаганду от истории

Переписать историю можно, а историческую память – нет. Об этом заявил журналист, краевед, экс-председатель фонда «Достоверная история», исследователь истории Великой Отечественной войны, автор книги «Моглинский лагерь: история одной маленькой фабрики смерти» Юрий Алексеев во время круглого стола в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей. Отметим, круглый стол прошел при поддержке правительства Псковской области и регионального отделения Российского военно-исторического общества.

«Переписать историю можно, а историческую память – нет. Сейчас мы находимся на переломном этапе, связанном с Великой Отечественной войной. Ушли практически все, кто это видел и мог об этом рассказать. Заниматься сохранением исторической памяти нужно было в 80-е, когда живых ветеранов было больше», – рассказал Юрий Алексеев.

Он отметил, что при власти коммунистов перепись истории уже началась, и сейчас эти факты выявляют часто. В пример Юрий Алексеев привел историю о «злобном месте в Крестах, которого не было».

«Это взято с фальсифицированных сводок райкомов и комиссий. Я сравнивал цифры нашего архива с немецкими - они не совпадают. К этому надо подходить с разных сторон, изучать разные источники и отличать пропаганду от истории», – добавил Юрий Алексеев.