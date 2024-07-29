«Не нужно врать людям»: как закончилась сессия Госдумы и что сделали «Новые люди» для псковичей

Госдума заканчивает весеннюю сессию на мысли, что в стране нет лишних денег. По словам лидера партии «Новые люди» Алексея Нечаева, миф, что государство всё даст, рассыпается на глазах. Но политики, которые сидят в парламенте уже не первый созыв, живут так, будто ничего не изменилось. Вносят популистские законы, а Госдума сидит до ночи и их отклоняет.
Фото здесь и далее: «Новые люди»
По мнению Алексея Нечаева, сейчас нужно готовить сильных людей, которые будут рассчитывать на самих себя. А не поколение снежинок, неспособное завязать шнурки. Для этого партия «Новые люди» развивает сразу несколько бесплатных проектов по всей стране, в том числе в Псковской области.
Первый из них называется «Я в деле». Это бесплатная программа, которая позволяет за несколько месяцев обучиться азам предпринимательства. Программа объединила 235 тысяч студентов и старшеклассников со всей страны. Выпускники подготовили 11 тысяч проектов, многие из которых стали успешными бизнесами.
Второй проект «Новых людей» — бесплатное обучение работе с нейросетями и искусственным интеллектом. По словам наставников, «Нейростарт» помог тысячам людей улучшить свои результаты в учёбе и работе.
Третий проект партии помогает беречь здоровье с рождения, а не надеяться только на врачей. Он называется «Новое здоровое поколение» и включает несколько направлений. Среди них — бесплатная раздача витамина D. До конца года его получат 260 тысяч детей до трёх лет. Дефицит этого витамина у большинства людей в России, но детям он нужен особенно, чтобы с первых дней жизни укрепить иммунитет. Получить витамин бесплатно можно на сайте детский-иммунитет.рф.
Кроме того, «Новые люди» подготовили онлайн-курс с советами для мам, которые восстанавливаются после родов. Это более 80-ти уроков, основанных на доказательной медицине.
Также партия «Новые люди» создала зоозащитное движение «Мы в ответе за них», проект по защите жертв навязчивого преследования «Сталкингу.нет» и курсы по самозащите женщин «Бить надо первой». Подробнее о них можно узнать на сайте партии.
Источник: партия «Новые люди»