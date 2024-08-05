Общество

Путин поручил учитывать уровень рождаемости при оценке губернаторов

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть включение суммарного коэффициента рождаемости в оценку глав регионов, сообщается на сайте Кремля.

«Администрации президента совместно с правительством рассмотреть вопрос включения показателя "суммарный коэффициент рождаемости" в перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов и деятельности исполнительных органов субъектов», — говорится в тексте.

Глава государства также поручил при необходимости внести в нацпроекты мероприятия, направленные на повышение рождаемости. Прежде всего речь идет о субъектах, где суммарный коэффициент по итогам прошлого года был ниже среднероссийского уровня.

Эти документы вошли в перечень поручений по итогам расширенного заседания Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам и комиссий Государственного совета по направлениям социально-экономического развития, пишет РИА Новости.

Ранее с предложением включить уровень рождаемости в оценку высших должностных лиц регионов выступила вице-премьер Татьяна Голикова. По ее словам, это покажет, насколько успешно субъекты справляются с сохранением и увеличением населения.

В начале мая Путин подписал указ, согласно которому суммарный коэффициент рождаемости должен вырасти до 1,6 к 2030-му и до 1,8 к 2036 году. Отмечается, что выполнение этих показателей характеризует достижение национальной цели «Сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи».