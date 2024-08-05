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Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём Железнодорожных войск РФ

Глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов поздравил россиян с Днём железнодорожных войск в своем Telegram-канале.

«День железнодорожных войск – праздник трудового подвига и преданности. День железнодорожных войск – это особый день, когда отмечается важная роль и вклад тех, кто служил и служит в железнодорожных войсках. В профсоюзы СОЦПРОФ входят множество железнодорожников, включая тех, кто прошел службу в армии и служил в железнодорожных войсках», – сказал Сергей Вострецов.

Он отметил, что железнодорожные войска играют ключевую роль в поддержании безопасности и эффективности железнодорожного транспорта, обеспечивая надежность и безаварийное движение поездов. Железнодорожники, работающие в этой отрасли, несут на себе ответственность за сохранность грузов и инфраструктуры, обеспечивая бесперебойное функционирование железной дороги.

День железнодорожных войск – это также признание трудового подвига всех, кто связан с этой важной отраслью, продолжил Сергей Вострецов. «Профсоюзы СОЦПРОФ выражают благодарность военным железнодорожникам за их преданность делу, высокий профессионализм и непрерывное стремление к совершенствованию. Важно помнить о тех, кто смог воплотить свою преданность Родине и в железнодорожных войсках. Поздравляем всех военных железнодорожников и ветеранов железнодорожных войск с их профессиональным праздником! Пусть ваш труд всегда оценивается и признается, а ваш вклад в развитие железнодорожной инфраструктуры будет сохраняться и развиваться. С праздником, дорогие коллеги», — заключил Сергей Вострецов.

Добавим, День Железнодорожных войск Российской Федерации — профессиональный праздник военнослужащих, военнообязанных, рабочих и служащих Железнодорожных войск Российской Федерации. Отмечается каждый год 6 августа.