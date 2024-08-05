Общество

Министерство торговли Херсонской области поблагодарило правительство Псковской области за содействие

Глава министерства промышленности и торговли Херсонской области направил официальное письмо в адрес губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, в котором поблагодарил правительство региона за содействие. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Псковская область инициативно взяла шефство над Ивановским округом Херсонской области с целью всестороннего содействия в восстановлении и развитии этого района. Жители муниципального образования отмечают улучшение социально-экономической ситуации и благосостояния, в том числе благодаря помощи и кураторству со стороны Псковской области», - говорится в письме.

Напомним, Псковская область оказывает посильную помощь новым субъектам РФ, регулярно отправляет гуманитарную помощь жителям. В прошлом году за счет региона-шефа в Херсонской области был капитально отремонтирован и оснащен мебелью и учебным оборудованием детский сад «Солнышко», в этом псковские строители помогают с ремонтом Генического дома-интерната. Ремонтно-аварийные бригады помогли подготовить жилищно-коммунальные объекты Ивановского муниципального округа к зиме.

Ранее сообщалось, что хирург, онколог и маммолог Псковского областного онкологического диспансера Игорь Леонов вернулся из служебной командировки в Херсонскую область. В прошлом году 16 псковских врачей помогли жителям новых регионов России поправить здоровье.