Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Господин Рейтингомер
Билеты на «Граф Монте-Кристо»
Ресторан-бистро «Лёвенъ»
Как создать ТОС
Легкий пар: чуткая штука
карта отдыха и туризма
«Лёвенъ»: Локальные продукты
Преобразование районов ИНФОГРАФИКА
«Европа Плюс» Суперсезон Live tour
Аграрий с джойстиком в руках
заработать на Пушкине
Кружки и секции для детей
Первая ягода
 
 
 
ещё Общество 30.08.2024 17:260 Когда «бабье лето» придет в Псковскую область, ответили синоптики 06.09.2024 10:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 21 сентября 06.09.2024 10:270 Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме 06.09.2024 10:200 Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов 06.09.2024 09:452 Численность женщин в России будет снижаться до 2046 года — замглавы Минтруда 06.09.2024 09:300 «Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться?
 
 
 
Самое популярное 30.08.2024 17:057 Семь человек пострадали в ДТП с автобусом на площади Ленина в Пскове 01.09.2024 21:205 Машинист зарезал помощника в кабине тепловоза в Псковской области 30.08.2024 12:101 В числе дачников Псковской области оказался губернатор Санкт-Петербурга  03.09.2024 12:571 В Госавтоинспекциях Пскова и Псковской области сменились руководители 02.09.2024 18:530 Стала известна степень опьянения женщины, врезавшейся в автобус на площади Ленина
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

«Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться?

06.09.2024 09:30|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 сентября. Ведущая Ульяна Лаблюк пригласила в студию коллегу Ксению Журавкову, в семье которой недавно произошло пополнение. Главный герой - пёс Беляш, которому 4 сентября исполнилось шесть месяцев.

Его хозяйка рассказала, почему впервые решила завести питомца, как готовилась к приёму нового члена семьи, и какие сюрпризы он преподнёс. Почему поначалу Ксения рыдала и говорила псу, что «отдаст его в детский дом»? Почему она никогда этого не сделает, и как меняется образ жизни с появлением собаки? К каким нюансам стоит быть готовым на прогулках? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

 

Не ремонтник, а дизайнер

- Ксюша, привет!

- Добрый день! Мне уже 32, и все ждали другого пополнения, наверное. Но мы с мужем решили завести собачку.

- Познакомь нас со своим спутником. Он породистый?

- Это Беляш. Обязательно посмотрите видеозапись, у меня очень красивая собачка, вам точно понравится. Сейчас он лежит на столе, как барин. 4 сентября ему исполнилось шесть месяцев. Это помесь лабрадора и белой швейцарской овчарки. Судя по тому, как он растет, это всё-таки овчарка, а от мамы достались только такие висячие уши лабрадора.

- Где вы его взяли?

- Мы нашли его на «Авито», там висело объявление о продаже. Мы давно думали про собаку, но у меня никогда не было домашних животных. И я как-то боялась, что будет много шерсти, ухода, никуда не уехать и так далее. А у мужа в семье, у его родителей целых три собаки. Он всегда мечтал завести свою. И вот одним днём я решилась, зашла на «Авито» и увидела эту сладкую белую булочку. Написала заводчице, она сказала, что остался один мальчик, он забронирован, но пока мужчина, который хотел его купить, не берет трубку. И, мол, если мы приедем в ближайшую неделю, то можем забрать. Конечно, мы сразу решились, заказали ему 20 тонн пеленок, всякие банки-склянки и через неделю забрали. Он был совсем маленький - всего месяц от роду.

- Насколько тяжело далось такое решение с учётом того, что у тебя никогда не было животных?

- Тяжело было в плане того, что не знала, как его воспитывать, как с ним заниматься. Но в том числе благодаря вашей программе я видела, что есть воспитанные собаки, которыми занимаются, которые могут себя хорошо вести. Подумала: неужели мы не научим его всему? Совсем недавно, зимой, мы сделали ремонт в квартире, и многие нам говорили, мол, зря вы так спланировали, надо было сначала заводить собаку, чтобы он повзрослел, стал спокойным, а потом делать ремонт. По итогу Беляш у нас больше не ремонтник, а дизайнер. Он носит ковры из ванной, перекладывает их, раскладывает, подгрызает где-то. Ещё иногда царапает двери внизу, когда скребется, например, в гардеробную, которую мы не открываем.

- Как готовились к приему нового члена семьи? Ты упомянула, что покупали всякие банки, склянки. Литература какая-то была изучена?

- Ну, мы почитали про породы, которые у него скрещены, потому что вначале было непонятно, на кого он будет больше похож по характеру. В целом это хорошие, добрые породы. Только овчарки очень активные: они, в основном, пасут овец, и поэтому с ними надо много бегать, много заниматься, играться. А лабрадоры дружелюбные, ленивые. В общем, мы надеялись, что будет добрый. И он действительно такой, добрый и позитивный, иногда даже бывают проблемы из-за этого. Ему нравятся все люди и собачки, а некоторые не хотят с ним общаться. Беляш уже большой: сейчас ему 6 месяцев, и он весит больше 13 кг, может тянуть, на кого-то прыгать. Плюс детей много летом гуляло. Но мы стараемся его учить, чтобы он был послушным псом.

«Я сдам тебя в детдом»

- Давай вспомним, какими были первые дни. Накануне эфира ты мне говорила, что грозилась «сдать его в детдом».

- Да, первые дни были ужасными. Во-первых, он действительно был очень маленький. Как потом оказалось, таких маленьких собак еще не отдают. Обычно щенков забирают после двух месяцев. Ему было тяжело, потому что его забрали от мамы, от семьи. Он умел сам кушать, но всю ночь просто плакал, как младенец. Он выл, не умел тогда ещё лаять, и мы всю ночь, до пяти утра, с мужем по очереди дежурили. В пять утра он немножечко заснул. Так продолжалось где-то неделю, пока он к нам привык, начал ходить по квартире, осваиваться. К счастью, у него всегда был хороший аппетит, он сразу хорошо ел, с этим не было проблем. Но вот со сном была беда, просыпался в три, потом в пять. В общем, только к пяти месяцам он научился нормально спать. И то, если ты утром пол глаза открываешь, эта моська уже сидит у кровати и говорит: «Пошли гулять скорее». Когда он подрос, стал бешеным, как все маленькие щенки. Носился по квартире, стал грызть двери. Мы убрали все ковры, потому что с такими маленькими щенками не гуляют. Он описал нам всю квартиру, она никогда не была такой чистой, потому что мы никогда так обильно её не мыли. Началось всякое шкодничество. Однажды у нас была какая-то ужасная неделя. Он очень быстро рос, и сейчас ещё растет, и мы не всегда поначалу успевали отслеживать, до каких полок он начинает доставать. Он добрался до полки с сухой горчицей и бахнул целую пасть. Она горькая, жгучая, муж промыл ему всё, что мог, и повезли экстренно к врачу. Был какой-то ожог, как у человека, пасть покраснела. Нам сказали, что могут быть разные последствия. Может быть, с ним всё будет нормально, а может, он потеряет наполовину нюх, либо разовьётся гастрит. Короче, мы очень перепугались. Лечили его всякими средствами, заживляющими желудок, слизистую. Но в целом он поблевал день, и на следующий уже был бодрый, нормальный. Только мы обрадовались, что всё с ним прекрасно, утром я обнаружила у него в глазу кусок какой-то бумаги, обоев или чего-то ещё. Мы пытались вытащить, промыть ему глаз. Он вообще не давался, потому что сам перепугался, видимо. Стали искать собачьего офтальмолога, записи на этот день нет. И вот, я просто уже в истерике стояла в комнате и орала ему: «Я сдам тебя в детский дом, если каждый день будут с тобой такие проблемы». Это ужасно, потому что жалко его было, он же ничего сделать сам не может. Потом он научился залезать на диван, упал с него и начал хромать. Не поднимал лапу, как все собаки, а просто прихрамывал. Я опять сидела и рыдала. Уже почти ночью мы привезли его в клинику, он вылез из переноски и стал радостно бегать, как будто ничего не болит. Тогда нам впервые объяснили, что собаки умеют, оказывается, притворяться. Он упал, ему, видимо, стало больно, и он опасался вставать на ногу, увидел, что все к нему побежали, его жалеют, гладят... В общем, какая-то неделя была адовая, я думала, что мы плохие собачьи родители, что мы не вывозим. Думаю, боже мой, у меня будет собака-инвалид, хромая, которая не может нюхать, что я вообще за владелица такая. Вопросы были больше не к собаке, потому что понятно, что он мелкий и шкодливый, а к себе. Показалось, что мы были вообще не готовы к этому.

- По прошествии шести месяцев что можешь сказать? Вы были готовы?

- Мне кажется, что Беляшу очень повезло, что мы прекрасная семья, любим его, кормим, возим к доктору, тренируем. Мне кажется, что всё у него хорошо. Радость, которую он в итоге нам приносит, компенсирует вообще все стрессы, которые мы с ним пережили.

«Пылесосы» на улице

- Ты говоришь, что вы занимаетесь с Беляшом, ходите к кинологу?

- Когда ему исполнилось с 2 месяца, сразу после прививки мы вызвали кинолога на дом. Пару раз приходила девочка, она нам рассказывала, как тренировать, что нужно делать, какие базовые команды учить. Мы думали, что она может нам как-то по-другому помочь, а по факту она могла только механику показать, потому что тренировать собаку должны хозяева, иначе он будет слушаться какую-то тётю. Сейчас он подрос и освоил все базовые команды: «сидеть», «лежать», «лапу». Но есть проблема: когда выходит на улицу, он не слышит ничего. Когда нагуляется, устанет, тогда подходит и сделает все команды, будет радостно играть, бегать. Но вначале очень важные команды, типа «плюнь», когда нужно выплюнуть, не слишком выполняет - в нем есть лабрадорья кровь, а они, я так понимаю, пылесосы на улице. Едят всё, что плохо лежит. И команда «ко мне» очень важна. Ему нужно много бегать, и мы с мужем, конечно, тоже носимся, как два полудурка, только у Беляша сильно больше энергии, чем у нас. Мы бы хотели куда-то выезжать с ним в поле и отпускать его бегать, но страшно, потому что он должен слушаться неприкосновенно, сразу реагировать на все команды, в том числе «ко мне». Мы поняли, что сами не справляемся, он слышит через раз, сразу не несется, к нам не бежит, и решили, что нужны дополнительные курсы. Сегодня идем первый раз к кинологу, будем тренироваться в каком-то специальном зале. Нам пообещали, что позже будет собачья группа: Беляш будет учиться взаимодействовать с собаками, чтобы они тоже его не отвлекали.

- Какой была первая прогулка?

- Сначала встал очень серьезный вопрос: поводок ему нужен или шлейка. Я сторонница шлеек, так как это даёт собаке больше свободы, она лучше себя чувствует. Но в ветеринарке нам сказали, что он очень активно растет, и шлейка может давить на ребра, пока он такой неустойчивый, лучше с поводком. В общем, пока он не вырастет, решили выводить на поводке. Первая прогулка началась с того, что он минут 40 нюхал подъезд перед тем, как выйти, потому что, кроме квартиры и ветеринарки, где ему делали уколы, до этого ничего не видел. Потом побегал возле дома. Ну, как побегал? Первые разы он просто нюхал траву. Мне кажется, нам очень повезло, что он начал гулять летом, потому что зимой не смог бы познать все прелести этого мира. Потом потихонечку мы увеличивали время прогулок. Сперва один раз в день гуляли, потом два, сейчас три - он еще маленький, не умеет долго терпеть, и чтобы он не писал дома, нужно днем тоже выводить.

- Как он сейчас себя ведет на прогулке? Ты сказала, что ему все интересно, он ко всем лезет, при этом не все этому рады.

- Если человек идет мимо и не дает на него никакую реакцию, Беляш, скорее всего, тоже пройдет мимо. У него есть свои собачьи дела, и он ими занимается. Но, как только человек проявляет к нему какую-либо заинтересованность (а он привлекает много внимания, потому что белый - это не очень частая история), тянет руки, наклоняется, Беляш несется сразу. У нас в районе есть два белоснежных самоеда, целая компания беляшей. Наш ещё мелкий, потешный, и его уже все знают: «О, Беляш!» Он не кусается, даже не прикусывает незнакомых людей, но может полизать, на колготки прыгнуть когтями. С этим надо бороться. Он очень любит собачек - больших, маленьких, ему без разницы абсолютно. У нас в районе почти все собаки взрослые, ленивые, не хотят играть. Он малыш, и его не воспринимают всерьез. Но Беляш всё равно ко всем подходит, со всеми хочет познакомиться. Уже понял какую-то стратегию знакомства, научился обнюхиваться. Если большая собака, садится перед ней и даже может прилечь, демонстрируя, что он понимает, что это большой пёс: «Давай познакомимся, поиграем». Очень активно хочет дружить с псами. Мы уже с мужем подумали, может быть, заведем вторую собачку, чтобы ему было не так грустно. Но пока мы ещё не готовы, сейчас слишком свежи воспоминания о первом месяце его жизни. Я смотрю, кстати, у многих по две собаки, обычно одной породы, и между ними разница года два. То есть, когда забываются щенячьи страдания хозяев: «Ой, вроде бы было и ничего». Наверное, когда две собаки, уже веселее, старшая воспитывает младшую. Посмотрим.

Везде рядом

- Итак, ты теперь собаковод. Как оцениваешь культуру собаководов в Пскове? Она есть?

- Я не знаю, если честно. Ну, по крайней мере, я вижу, что все убирают за своими собаками, и это хорошо. Хотя, кажется, люди, которые гуляют по улицам, в том числе с детьми, до сих пор в это не верят, потому что в некоторых местах прямо ругаются: «Не надо идти сюда с собакой». Но ты же, как правило, понимаешь, захочет он сейчас в туалет или нет, оцениваешь, как давно вы вышли. Может, кто-то и не убирает, конечно, но у нас достаточно чисто. У меня больше вопросов к людям, раскидывающим мусор, который собаки жрут потом на улице - собирают всякие пачки от чипсов, какие-то бутылки гоняют. Что касается собак, встречаются разные: у нас в районе есть и злючки, охотники, агрессивные. Но их хозяева обычно говорят: «Ой, к нам лучше не подходите, мы можем наругаться, можем цапнуть». А так, в основном, всё хорошо, все знакомятся.

- Одна моя знакомая, которая держит собак ездовых пород, неоднократно говорила о том, что человек, который заводит собаку, должен быть готов к тому, что его образ жизни кардинальным образом поменяется. Ты тоже так считаешь, изменился твой образ жизни?

- Да, теперь мне стало гораздо веселее. У меня много подружек с маленькими детьми, и у нас с мужем тоже как будто появился младенец: куда не иду, мне нужен корм, вкусняшки, вода, игрушки, собрать его - это целое приключение. Мы с мужем решили, что постараемся не менять свой образ жизни и сделать Беляша любопытной собакой, которая любит путешествия, новые места. Он сегодня пришел в студию, всё тут оббегал, всех обнюхал, он не боится. Единственное, этим летом мы не поехали в отпуск куда-то далеко, потому что боялись оставить его одного, что он заскучает и подумает, что мы его бросим. Он же ещё всё-таки мелкий, и мы выбрали дачный вариант отдыха - поехали в деревню, на озеро. Неделю там с ним провели, он был счастлив: купался, носился, ел палки, гулял по участку. Мы уже уезжали без него на выходные. Моя мама приезжает с ним сидеть, как с ребенком. Она всё хотела внуков, внуков пока нет, но теперь есть собачка. Она всё время его навещает, Беляш играется с ней, прикусывает, мама говорит: «Он меня съест». В общем, они подружились, мама нас очень выручает. У моей однокурсницы Ани Лариной есть отель для собак, она меня проконсультировала, что, когда Беляш подрастет, его можно отдавать. Малышей, если есть возможность, лучше оставлять дома с кем-то из родных, кого он знает. В общем, пока запланировали отпуск на осень, когда он станет побольше и не будет так переживать, когда остается один. Пока что очень скучает, когда мама звонила нам по видеосвязи, Беляш, как только услышал наш голос, сразу давай орать, скакать. В общем, ему важно чувствовать, что его никто не бросил. Поэтому мы ездим с ним на озера, на дачу к родителям. Он везде с нами. Нужно быть готовым к тому, что собака будет постоянно с тобой.

- Ксюша, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была моя коллега Ксения Журавкова и её питомец Беляш. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!

Теги: #собаки #животные #Зверьё моё
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?
В опросе приняло участие 116 человек
06.09.2024, 10:460 В Сбере заявили, что рынок кредитования продолжит работу в сложных условиях 06.09.2024, 10:420 Сельскохозяйственная ярмарка «Осень» пройдет в Великих Луках 21 сентября 06.09.2024, 10:370 Книга «Псковские легенды и предания о Пушкине» победила во всероссийском конкурсе 06.09.2024, 10:310 Группа Linkin Park объявила о выходе нового альбома
06.09.2024, 10:290 «Хайпожоры»: 1 сентября в соцсетях и что же будет с Дуровым и с нами? 06.09.2024, 10:270 Фонтаны в Великих Луках начали готовить к зиме 06.09.2024, 10:200 Псковские росгвардейцы принимают участие в обеспечении безопасности при проведении выборов 06.09.2024, 10:080 Команда Великих Лук прошла в четвертый раунд Кубка России по футболу
06.09.2024, 10:010 Работы на Красноармейской набережной в Пскове завершают в рамках капитального ремонта 06.09.2024, 09:452 Численность женщин в России будет снижаться до 2046 года — замглавы Минтруда 06.09.2024, 09:350 В МВД рассказали, сколько человек получили водительские права в 2024 году 06.09.2024, 09:340 Два автомобиля столкнулись на Октябрьской площади в Пскове
06.09.2024, 09:300 «Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться? 06.09.2024, 09:300 В Порховском округе сгорел трактор 06.09.2024, 09:200 Сбер ожидает небольшого снижения цен на жилье в ближайшие месяцы 06.09.2024, 09:150 Учебный год в псковском колледже искусств начался с открытых уроков культуры безопасности
06.09.2024, 09:000 Роскачество нашло в ряде энергетиков избыток сахара и незаявленные красители 06.09.2024, 08:400 Пройти диспансеризацию псковичи могут на избирательных участках 06.09.2024, 08:200 В Псковской области открылись 20 избирательных участков для голосования на выборах губернатора Петербурга 06.09.2024, 08:001 Трехдневное голосование на муниципальных выборах стартовало в Псковской области
06.09.2024, 07:400 Кариес не передается от больного человека здоровому, заявил врач 06.09.2024, 07:200 Ребенок пострадал в результате наезда автомобиля на улице Балтийской в Псковском районе 06.09.2024, 07:000 Игрушечный автомат нашли при прочистке ливневой канализации в Пскове 05.09.2024, 22:001 Почему цены на онлайн-образование стремительно растут, объяснила юрист
05.09.2024, 21:400 Беседа о дорожной безопасности состоялась в колонии в псковском селе Середка 05.09.2024, 21:340 Разработан порядок ведения реестра каналов с аудиторией более 10 тысяч человек 05.09.2024, 21:200 Детям росгвардейцев в Пскове подарили рюкзаки к началу учебного года 05.09.2024, 21:100 В Гдовском районе посадили почти 12 тысяч саженцев ели в рамках акции «Сохраним лес»
05.09.2024, 21:000 100 псковских первоклассников узнают о правилах дорожного движения 05.09.2024, 20:480 По нацпроекту обновили спортзалы и уличные спортивные площадки десяти школ 05.09.2024, 20:401 Руководитель аппарата областного правительства посетил себежскую колонию 05.09.2024, 20:310 Более 3 километров автомобильной дороги Остров – Новоржев отремонтировали в Островском районе по нацпроекту
05.09.2024, 20:200 Гуманитарную помощь для жителей Курской области собрали в Великолукском районе 05.09.2024, 20:000 Органный концерт «Океан Баха» состоится в Пскове 8 сентября 05.09.2024, 19:400 Для великолукских школьников провели занятие «ПДД - закон жизни»  05.09.2024, 19:200 Лишь 16% псковичей считают, что работу следует менять как можно реже — опрос
05.09.2024, 19:000 Горячая линия по взысканию алиментов пройдет в Псковской области 6 сентября 05.09.2024, 18:401 Американский стаффордширский терьер не прошел «паспортный» контроль на госгранице в Псковской области 05.09.2024, 18:351 Четыре автомобиля столкнулись на Ольгинском мосту в Пскове 05.09.2024, 18:201 Знания и интуиция помогают сделать карьеру, по мнению псковичей — опрос
05.09.2024, 18:080 Чемпионат Псковской области по хоккею планируют начать 5 октября 05.09.2024, 17:560 «Три мудреца»: Крах российской системы образования. ВИДЕО 05.09.2024, 17:563 Появилось видео задержания псковича, обвиняемого в убийстве двух соседей 05.09.2024, 17:540 «Дневной дозор»: Устраивает ли вас Единый день голосования в начале сентября?
05.09.2024, 17:471 В Госдуме предложили поощрять магазины, поддерживающие отечественных производителей 05.09.2024, 17:420 Посмотреть на город с высоты Власьевской башни предлагают псковичам 05.09.2024, 17:270 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 5 сентября 05.09.2024, 17:140 Дневная аудитория Rutube составила 10 млн человек
05.09.2024, 17:042 Российское образование: во все тяжкие 05.09.2024, 17:030 «Точка роста» открылась в Букровской школе Великолукского района 05.09.2024, 17:012 Киберпреступники оставили Россию без сыра 05.09.2024, 16:541 На сорвавшую поставку головных платков компанию пожаловались в Псковское УФАС
05.09.2024, 16:501 Полицейские спасли людей из горящей квартиры на улице Юбилейной в Пскове 05.09.2024, 16:480 Ретро-дефиле «Музей – это модно» пройдёт в Изборске 8 сентября 05.09.2024, 16:450 Предпринимателя в Красногородском округе оштрафовали за отсутствие трудового договора с работником 05.09.2024, 16:420 В Псковской области идет регистрация на отборочные этапы соревнований по киберспорту
05.09.2024, 16:370 Убивший соседей за громкую музыку пскович заключен под стражу 05.09.2024, 16:320 «Банкротство и точка»: Сколько будет стоить правосудие? ВИДЕО 05.09.2024, 16:270 Псковская «Стрела» вышла в четвертьфинал Всероссийских соревнований по футболу в Нижегородской области 05.09.2024, 16:260 Жителя Воронежской области убили и закопали в Локнянской округе
05.09.2024, 16:240 Новый сквер и Синий мост в Опочке посетил депутат Александр Козловский 05.09.2024, 16:200 Инвестиции на строительство завода по производству сыра в «Моглино» превысят 700 млн рублей 05.09.2024, 16:180 Дновский округ лидирует в Псковской области по развитию ТОС 05.09.2024, 16:140 В Пскове состоится установочный семинар для судей и тренеров по баскетболу
05.09.2024, 16:100 Сбербанк увеличил максимальные суммы по «Семейной ипотеке» и «Ипотеке для IT» 05.09.2024, 16:080 Членов профсоюза в Пскове приглашают на спартакиаду 05.09.2024, 16:050 Состояние водопровода и спорткомплекса вызывает беспокойство у жителей Новоржева 05.09.2024, 15:530 Новый автобусный маршрут из Петербурга в Смоленск с остановкой в Пскове запустят в сентябре
05.09.2024, 15:500 Около 900 миллионов рублей привлек Порховский округ для развития сельских территорий 05.09.2024, 15:480 Спортивный праздник для первоклассников проведут в Пскове 22 сентября 05.09.2024, 15:442 В Пскове вручили паспорта и повестки вернувшимся в страну соотечественникам 05.09.2024, 15:360 Начальник военно-оркестровой службы ЛенВО возглавит сводный оркестр на фестивале «Михайловский бастион»
05.09.2024, 15:290 Мотоциклист попал в ДТП на улице Коммунальной в Пскове 05.09.2024, 15:280 Губернатор похвалил власти Усвятского округа за слаженную командную работу по реализации нацпроектов 05.09.2024, 15:090 С начала года при пожарах в Псковской области погибли 46 человек 05.09.2024, 14:550 Арбитражные управляющие в Псковской области избегают компромиссов с должниками из-за риска собственной ответственности
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2024

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru