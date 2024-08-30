Общество

«Зверьё моё»: Первая собака - к чему готовиться?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 5 сентября. Ведущая Ульяна Лаблюк пригласила в студию коллегу Ксению Журавкову, в семье которой недавно произошло пополнение. Главный герой - пёс Беляш, которому 4 сентября исполнилось шесть месяцев.

Его хозяйка рассказала, почему впервые решила завести питомца, как готовилась к приёму нового члена семьи, и какие сюрпризы он преподнёс. Почему поначалу Ксения рыдала и говорила псу, что «отдаст его в детский дом»? Почему она никогда этого не сделает, и как меняется образ жизни с появлением собаки? К каким нюансам стоит быть готовым на прогулках? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

Не ремонтник, а дизайнер

- Ксюша, привет!

- Добрый день! Мне уже 32, и все ждали другого пополнения, наверное. Но мы с мужем решили завести собачку.

- Познакомь нас со своим спутником. Он породистый?

- Это Беляш. Обязательно посмотрите видеозапись, у меня очень красивая собачка, вам точно понравится. Сейчас он лежит на столе, как барин. 4 сентября ему исполнилось шесть месяцев. Это помесь лабрадора и белой швейцарской овчарки. Судя по тому, как он растет, это всё-таки овчарка, а от мамы достались только такие висячие уши лабрадора.

- Где вы его взяли?

- Мы нашли его на «Авито», там висело объявление о продаже. Мы давно думали про собаку, но у меня никогда не было домашних животных. И я как-то боялась, что будет много шерсти, ухода, никуда не уехать и так далее. А у мужа в семье, у его родителей целых три собаки. Он всегда мечтал завести свою. И вот одним днём я решилась, зашла на «Авито» и увидела эту сладкую белую булочку. Написала заводчице, она сказала, что остался один мальчик, он забронирован, но пока мужчина, который хотел его купить, не берет трубку. И, мол, если мы приедем в ближайшую неделю, то можем забрать. Конечно, мы сразу решились, заказали ему 20 тонн пеленок, всякие банки-склянки и через неделю забрали. Он был совсем маленький - всего месяц от роду.

- Насколько тяжело далось такое решение с учётом того, что у тебя никогда не было животных?

- Тяжело было в плане того, что не знала, как его воспитывать, как с ним заниматься. Но в том числе благодаря вашей программе я видела, что есть воспитанные собаки, которыми занимаются, которые могут себя хорошо вести. Подумала: неужели мы не научим его всему? Совсем недавно, зимой, мы сделали ремонт в квартире, и многие нам говорили, мол, зря вы так спланировали, надо было сначала заводить собаку, чтобы он повзрослел, стал спокойным, а потом делать ремонт. По итогу Беляш у нас больше не ремонтник, а дизайнер. Он носит ковры из ванной, перекладывает их, раскладывает, подгрызает где-то. Ещё иногда царапает двери внизу, когда скребется, например, в гардеробную, которую мы не открываем.

- Как готовились к приему нового члена семьи? Ты упомянула, что покупали всякие банки, склянки. Литература какая-то была изучена?

- Ну, мы почитали про породы, которые у него скрещены, потому что вначале было непонятно, на кого он будет больше похож по характеру. В целом это хорошие, добрые породы. Только овчарки очень активные: они, в основном, пасут овец, и поэтому с ними надо много бегать, много заниматься, играться. А лабрадоры дружелюбные, ленивые. В общем, мы надеялись, что будет добрый. И он действительно такой, добрый и позитивный, иногда даже бывают проблемы из-за этого. Ему нравятся все люди и собачки, а некоторые не хотят с ним общаться. Беляш уже большой: сейчас ему 6 месяцев, и он весит больше 13 кг, может тянуть, на кого-то прыгать. Плюс детей много летом гуляло. Но мы стараемся его учить, чтобы он был послушным псом.

«Я сдам тебя в детдом»

- Давай вспомним, какими были первые дни. Накануне эфира ты мне говорила, что грозилась «сдать его в детдом».

- Да, первые дни были ужасными. Во-первых, он действительно был очень маленький. Как потом оказалось, таких маленьких собак еще не отдают. Обычно щенков забирают после двух месяцев. Ему было тяжело, потому что его забрали от мамы, от семьи. Он умел сам кушать, но всю ночь просто плакал, как младенец. Он выл, не умел тогда ещё лаять, и мы всю ночь, до пяти утра, с мужем по очереди дежурили. В пять утра он немножечко заснул. Так продолжалось где-то неделю, пока он к нам привык, начал ходить по квартире, осваиваться. К счастью, у него всегда был хороший аппетит, он сразу хорошо ел, с этим не было проблем. Но вот со сном была беда, просыпался в три, потом в пять. В общем, только к пяти месяцам он научился нормально спать. И то, если ты утром пол глаза открываешь, эта моська уже сидит у кровати и говорит: «Пошли гулять скорее». Когда он подрос, стал бешеным, как все маленькие щенки. Носился по квартире, стал грызть двери. Мы убрали все ковры, потому что с такими маленькими щенками не гуляют. Он описал нам всю квартиру, она никогда не была такой чистой, потому что мы никогда так обильно её не мыли. Началось всякое шкодничество. Однажды у нас была какая-то ужасная неделя. Он очень быстро рос, и сейчас ещё растет, и мы не всегда поначалу успевали отслеживать, до каких полок он начинает доставать. Он добрался до полки с сухой горчицей и бахнул целую пасть. Она горькая, жгучая, муж промыл ему всё, что мог, и повезли экстренно к врачу. Был какой-то ожог, как у человека, пасть покраснела. Нам сказали, что могут быть разные последствия. Может быть, с ним всё будет нормально, а может, он потеряет наполовину нюх, либо разовьётся гастрит. Короче, мы очень перепугались. Лечили его всякими средствами, заживляющими желудок, слизистую. Но в целом он поблевал день, и на следующий уже был бодрый, нормальный. Только мы обрадовались, что всё с ним прекрасно, утром я обнаружила у него в глазу кусок какой-то бумаги, обоев или чего-то ещё. Мы пытались вытащить, промыть ему глаз. Он вообще не давался, потому что сам перепугался, видимо. Стали искать собачьего офтальмолога, записи на этот день нет. И вот, я просто уже в истерике стояла в комнате и орала ему: «Я сдам тебя в детский дом, если каждый день будут с тобой такие проблемы». Это ужасно, потому что жалко его было, он же ничего сделать сам не может. Потом он научился залезать на диван, упал с него и начал хромать. Не поднимал лапу, как все собаки, а просто прихрамывал. Я опять сидела и рыдала. Уже почти ночью мы привезли его в клинику, он вылез из переноски и стал радостно бегать, как будто ничего не болит. Тогда нам впервые объяснили, что собаки умеют, оказывается, притворяться. Он упал, ему, видимо, стало больно, и он опасался вставать на ногу, увидел, что все к нему побежали, его жалеют, гладят... В общем, какая-то неделя была адовая, я думала, что мы плохие собачьи родители, что мы не вывозим. Думаю, боже мой, у меня будет собака-инвалид, хромая, которая не может нюхать, что я вообще за владелица такая. Вопросы были больше не к собаке, потому что понятно, что он мелкий и шкодливый, а к себе. Показалось, что мы были вообще не готовы к этому.

- По прошествии шести месяцев что можешь сказать? Вы были готовы?

- Мне кажется, что Беляшу очень повезло, что мы прекрасная семья, любим его, кормим, возим к доктору, тренируем. Мне кажется, что всё у него хорошо. Радость, которую он в итоге нам приносит, компенсирует вообще все стрессы, которые мы с ним пережили.

«Пылесосы» на улице

- Ты говоришь, что вы занимаетесь с Беляшом, ходите к кинологу?

- Когда ему исполнилось с 2 месяца, сразу после прививки мы вызвали кинолога на дом. Пару раз приходила девочка, она нам рассказывала, как тренировать, что нужно делать, какие базовые команды учить. Мы думали, что она может нам как-то по-другому помочь, а по факту она могла только механику показать, потому что тренировать собаку должны хозяева, иначе он будет слушаться какую-то тётю. Сейчас он подрос и освоил все базовые команды: «сидеть», «лежать», «лапу». Но есть проблема: когда выходит на улицу, он не слышит ничего. Когда нагуляется, устанет, тогда подходит и сделает все команды, будет радостно играть, бегать. Но вначале очень важные команды, типа «плюнь», когда нужно выплюнуть, не слишком выполняет - в нем есть лабрадорья кровь, а они, я так понимаю, пылесосы на улице. Едят всё, что плохо лежит. И команда «ко мне» очень важна. Ему нужно много бегать, и мы с мужем, конечно, тоже носимся, как два полудурка, только у Беляша сильно больше энергии, чем у нас. Мы бы хотели куда-то выезжать с ним в поле и отпускать его бегать, но страшно, потому что он должен слушаться неприкосновенно, сразу реагировать на все команды, в том числе «ко мне». Мы поняли, что сами не справляемся, он слышит через раз, сразу не несется, к нам не бежит, и решили, что нужны дополнительные курсы. Сегодня идем первый раз к кинологу, будем тренироваться в каком-то специальном зале. Нам пообещали, что позже будет собачья группа: Беляш будет учиться взаимодействовать с собаками, чтобы они тоже его не отвлекали.

- Какой была первая прогулка?

- Сначала встал очень серьезный вопрос: поводок ему нужен или шлейка. Я сторонница шлеек, так как это даёт собаке больше свободы, она лучше себя чувствует. Но в ветеринарке нам сказали, что он очень активно растет, и шлейка может давить на ребра, пока он такой неустойчивый, лучше с поводком. В общем, пока он не вырастет, решили выводить на поводке. Первая прогулка началась с того, что он минут 40 нюхал подъезд перед тем, как выйти, потому что, кроме квартиры и ветеринарки, где ему делали уколы, до этого ничего не видел. Потом побегал возле дома. Ну, как побегал? Первые разы он просто нюхал траву. Мне кажется, нам очень повезло, что он начал гулять летом, потому что зимой не смог бы познать все прелести этого мира. Потом потихонечку мы увеличивали время прогулок. Сперва один раз в день гуляли, потом два, сейчас три - он еще маленький, не умеет долго терпеть, и чтобы он не писал дома, нужно днем тоже выводить.

- Как он сейчас себя ведет на прогулке? Ты сказала, что ему все интересно, он ко всем лезет, при этом не все этому рады.

- Если человек идет мимо и не дает на него никакую реакцию, Беляш, скорее всего, тоже пройдет мимо. У него есть свои собачьи дела, и он ими занимается. Но, как только человек проявляет к нему какую-либо заинтересованность (а он привлекает много внимания, потому что белый - это не очень частая история), тянет руки, наклоняется, Беляш несется сразу. У нас в районе есть два белоснежных самоеда, целая компания беляшей. Наш ещё мелкий, потешный, и его уже все знают: «О, Беляш!» Он не кусается, даже не прикусывает незнакомых людей, но может полизать, на колготки прыгнуть когтями. С этим надо бороться. Он очень любит собачек - больших, маленьких, ему без разницы абсолютно. У нас в районе почти все собаки взрослые, ленивые, не хотят играть. Он малыш, и его не воспринимают всерьез. Но Беляш всё равно ко всем подходит, со всеми хочет познакомиться. Уже понял какую-то стратегию знакомства, научился обнюхиваться. Если большая собака, садится перед ней и даже может прилечь, демонстрируя, что он понимает, что это большой пёс: «Давай познакомимся, поиграем». Очень активно хочет дружить с псами. Мы уже с мужем подумали, может быть, заведем вторую собачку, чтобы ему было не так грустно. Но пока мы ещё не готовы, сейчас слишком свежи воспоминания о первом месяце его жизни. Я смотрю, кстати, у многих по две собаки, обычно одной породы, и между ними разница года два. То есть, когда забываются щенячьи страдания хозяев: «Ой, вроде бы было и ничего». Наверное, когда две собаки, уже веселее, старшая воспитывает младшую. Посмотрим.

Везде рядом

- Итак, ты теперь собаковод. Как оцениваешь культуру собаководов в Пскове? Она есть?

- Я не знаю, если честно. Ну, по крайней мере, я вижу, что все убирают за своими собаками, и это хорошо. Хотя, кажется, люди, которые гуляют по улицам, в том числе с детьми, до сих пор в это не верят, потому что в некоторых местах прямо ругаются: «Не надо идти сюда с собакой». Но ты же, как правило, понимаешь, захочет он сейчас в туалет или нет, оцениваешь, как давно вы вышли. Может, кто-то и не убирает, конечно, но у нас достаточно чисто. У меня больше вопросов к людям, раскидывающим мусор, который собаки жрут потом на улице - собирают всякие пачки от чипсов, какие-то бутылки гоняют. Что касается собак, встречаются разные: у нас в районе есть и злючки, охотники, агрессивные. Но их хозяева обычно говорят: «Ой, к нам лучше не подходите, мы можем наругаться, можем цапнуть». А так, в основном, всё хорошо, все знакомятся.

- Одна моя знакомая, которая держит собак ездовых пород, неоднократно говорила о том, что человек, который заводит собаку, должен быть готов к тому, что его образ жизни кардинальным образом поменяется. Ты тоже так считаешь, изменился твой образ жизни?

- Да, теперь мне стало гораздо веселее. У меня много подружек с маленькими детьми, и у нас с мужем тоже как будто появился младенец: куда не иду, мне нужен корм, вкусняшки, вода, игрушки, собрать его - это целое приключение. Мы с мужем решили, что постараемся не менять свой образ жизни и сделать Беляша любопытной собакой, которая любит путешествия, новые места. Он сегодня пришел в студию, всё тут оббегал, всех обнюхал, он не боится. Единственное, этим летом мы не поехали в отпуск куда-то далеко, потому что боялись оставить его одного, что он заскучает и подумает, что мы его бросим. Он же ещё всё-таки мелкий, и мы выбрали дачный вариант отдыха - поехали в деревню, на озеро. Неделю там с ним провели, он был счастлив: купался, носился, ел палки, гулял по участку. Мы уже уезжали без него на выходные. Моя мама приезжает с ним сидеть, как с ребенком. Она всё хотела внуков, внуков пока нет, но теперь есть собачка. Она всё время его навещает, Беляш играется с ней, прикусывает, мама говорит: «Он меня съест». В общем, они подружились, мама нас очень выручает. У моей однокурсницы Ани Лариной есть отель для собак, она меня проконсультировала, что, когда Беляш подрастет, его можно отдавать. Малышей, если есть возможность, лучше оставлять дома с кем-то из родных, кого он знает. В общем, пока запланировали отпуск на осень, когда он станет побольше и не будет так переживать, когда остается один. Пока что очень скучает, когда мама звонила нам по видеосвязи, Беляш, как только услышал наш голос, сразу давай орать, скакать. В общем, ему важно чувствовать, что его никто не бросил. Поэтому мы ездим с ним на озера, на дачу к родителям. Он везде с нами. Нужно быть готовым к тому, что собака будет постоянно с тобой.

- Ксюша, спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была моя коллега Ксения Журавкова и её питомец Беляш. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!