Общество

«Или сейчас, или никогда»: псковские финалистки конкурса «Миссис Россия» рассказали о своем пути к успеху

Финалистки всероссийского конкурса красоты Кристина Ларченко (Миссис Россия 2024 гран-при) и Евгения Морозова (Первая вице-миссис Россия 2024) поделились своими историями успеха в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Беседка».

«У меня свой уникальный путь, я считаю. Он очень долгий, уже на протяжении 20 лет», - рассказала Кристина Ларченко.

Сама девушка родом из Петрозаводска. Впервые она ступила на пьедестал в 17 лет, приняв участие в конкурсе «Мисс колледж», а затем отправилась в модельное агентство Spell. Свою первую победу Кристина Ларченко одержала в 2006 году в конкурсе «Мисс Петрозаводск», далее приняла участие в конкурсе «Студентка Карелии», где завоевала статус вице-мисс. После этого Кристина Ларченко переехала вслед за мужем в Псков и уже в 2019 году одержала победу в конкурсе «Миссис Псков».

«Получается, 5 лет я решалась на дальнейшие подвиги попробовать себя на всероссийском конкурсе "Миссис Россия". Именно в этом году я решилась и была физически и морально к этому готова. Я для себя решила: или сейчас, или никогда, и поехала. Чему я очень рада», - делится Кристина Ларченко.

Евгения Морозова, которая является носительницей статуса «Первая вице-миссис Россия 2024», рассказывает, что ее путь был не таким долгим.

«Он короток, длиной в два года фактически. В прошлом году я приняла решение пойти на "Миссис Псков 2023", где одержала победу, до этого этапа конкурса "Мисс" в моей жизни не случилось, по разным причинам. Наверное, не хватало какой-то мотивации, какой-то уверенности в своих силах. А в прошлом году я поняла, что я готова», - рассказала Евгения Морозова.

По словам девушки, когда перед ней встал вопрос, стоит ли ехать на всероссийский конкурс, то решение сразу было утвердительным.

«Я горела этой историей. Моя жизнь разделилась на "до" и "после". До конкурса я была одна, после конкурса стала другая. И, безусловно, в положительную сторону», - утверждает Евгения Морозова.