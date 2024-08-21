Общество

Александр Котов: Бело-сине-красный триколор – символ единства нашего государства

С Днём Государственного флага Российской Федерации жителей Псковской области от имени Псковского областного Собрания депутатов и от себя лично поздравил председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Бело-сине-красный триколор является символом единства нашего многонационального государства, независимости и суверенитета России, наполняет гордостью за достижения соотечественников и напоминает о славной истории родной страны. Он наделяет нас особой духовной силой – под развевающимся стягом герои нашего времени, как и доблестные воины прошлых эпох, защищают Отечество и право народа идти по избранному пути», - сказал Александр Котов.

Он призвал псковичей беречь своих близких и родное Отечество, гордиться своей страной, уважать традиции и память.