Общество

«Прессинг»: Ответственность СМИ за автора, хозяин забора, преступное второе мнение. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Прессинг», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко обсудили ответственность, которую СМИ несут за своих авторов перед законом и обществом. Они вспомнили травоядные времена, когда медиа в суде удавалось отбиться от Роскомнадзора за публикацию мнения, не совпадающего с официальной позицией, и привели конкретный пример такого случая. Ведущие поспорили о том, должна ли площадка отвечать за взгляды авторов или выполнять только роль клумбы для цветения всех цветов.