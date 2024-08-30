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Первые звонки проходят в школах Пскова. ФОТО

В школах Пскова проходят Первые звонки, знаменующие начало учебного года. В частности, состоялась линейка в лицее №10, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Анна Тягунова / ПЛН

Напомним, в Псковской области новый учебный год сегодня начнется для 115 тысяч ребят, в том числе для 70 тысяч школьников. С сентября свои двери распахнут 360 образовательных учреждений региона.

Всего в России в новом учебном году 18,5 млн школьников, в том числе почти 1,8 млн первоклашек, пойдут в школы. Откроются двери около 39,5 тысячи общеобразовательных учреждений. Всего с нового учебного года в 80 тысячах образовательных организаций начнут учиться около 26,8 млн школьников и студентов.

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Так же в новом учебном году добавится несколько новых учебных предметов, таких как «Семьеведение» и «Основы безопасности и защиты Родины».