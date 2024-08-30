Общество

Работодатели СЗФО стали чаще предлагать сотрудникам корпоративную пенсионную программу

Совместное исследование hh.ru и негосударственного пенсионного фонда «Эволюция» свидетельствует о том, что работодатели СЗФО стали на 20% чаще указывать в условиях работы в качестве поддержки возрастных работников различные корпоративные пенсионные программы (КПП).

За первое полугодие 2024 года региональные компании СЗФО опубликовали более 6 тысяч вакансий, включающие корпоративную пенсионную программу как мотивирующую льготу в своих социальных пакетах. Это на 20% больше аналогичных показателей 2023 года.

В целом по стране число таких предложений с упоминанием корпоративной пенсионной программы по итогам первого полугодия превысило 61 тысячу. Это на 4% больше, чем в первом полугодии 2023 года. В Москве работодатели стали предлагать работникам помощь по линии корпоративной пенсии на 25%. Сильнее всего взлетело число работодателей с предложениями корпоративной пенсии в Магаданской области (+114%), Ставропольском крае (+114%), в Тюменской области (+75%), Омской области (+63%). Также в список регионов-лидеров по РФ по росту предложений с корпоративной пенсией попала Карелия – в этом регионе работодатели стали на 50% чаще переводить работников на корпоративную пенсионную программу.

«Интересно, что среди регионов СЗФО есть и такие, где, наоборот, число вакансий у предложением корпоративной пенсии уменьшилось по сравнению с прошлым годом. И сильнее всего эта тенденция прослеживается в Новгородской, Псковской, Ленинградской области и Коми. Также отрицательный тренд наблюдается и в Калининградской области. В данном случае мы понимаем, что работодатели из этих регионов урезают такой вариант поддержки для возрастных работников и случиться это могло по разным причинам, одна из которых – финансовая невозможность подобной поддержки со стороны работодателей. Другая причина – более индивидуальный подход к заботе о работниках, когда они сами могут выбрать соцбонусы», - отмечает руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова.

Если рассматривать вакансии через призму профессиональных отраслей, то наибольшая динамика наблюдается в сфере PR и маркетинга. Именно тут число предложений с упоминанием пенсионных программ увеличилось в 8 раз. Также в лидерах — финансовая отрасль. В частности, речь идет о компаниях, которые занимаются управлением активами (рост почти в 5 раз). Также в промышленности — а именно в машиностроении (увеличение в 3 раза), в торговле — рост в 3 раза, нефтегазовой отрасли — в 2,9 раз, в лесной промышленности и деревообработке — в 2 раза.

Регион На сколько выросло число вакансий с предложением корпоративной пенсии за год Республика Карелия 50% Вологодская область 37% Санкт-Петербург 36% Мурманская область 15% Архангельская область 6% Калининградская область -3% Республика Коми -12% Ленинградская область -24% Псковская область -48% Новгородская область -49%

«Увеличение корпоративных пенсионных программ в соцпакетах работодателей в ряде регионов страны говорит о том, что российские компании все больше внимания уделяют заботе о финансовом будущем своих сотрудников. Согласно нашим данным, работодатели стали чаще предлагать бонус в виде корпоративной пенсии сотрудникам сферы сельского хозяйства, агрономам, работникам научных центров, инженерам, машинистам, операторам колл-центров. Переход бизнеса к такой социальной ответственности — позитивный знак не только для рынка труда, но и для всей пенсионной отрасли страны», — отметила генеральный директор НПФ Эволюция Елена Тетюнина.