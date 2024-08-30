Общество

Кардиолог рассказала, кому не стоит злоупотреблять кофе

Людям с повышенным давлением, с высоким пульсом, а также страдающим депрессией или паническими атаками не стоит злоупотреблять кофе, он может усугублять заболевания, рассказала врач-кардиолог Юлия Маршинцева.

«Учитывая, что в кофе содержится кофеин, то он может увеличивать пульс и повышать артериальное давление, поэтому, конечно же, нельзя сказать, что всем людям можно пить по пять чашек кофе. Люди с повышенным давлением, с высоким пульсом, с депрессией, паническими атаками — употребление кофе может усиливать действие их заболеваний», — сказала Юлия Маршинцева.

По словам кардиолога, человек должен руководствоваться своим самочувствием при употреблении кофе, пишет РИА Новости.

Она уточнила, что абсолютных противопоказаний нет. Если у человека высокое давление или пульс, он выпивает 1-2 чашки и при этом хорошо себя чувствует, то пусть продолжает, значит, пагубного влияния нет, резюмировала эксперт.