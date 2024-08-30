Общество

Спецназовцы отработали захват условных вооружённых преступников в Псковской области

Сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области повышали профессиональные навыки и умения в полевых условиях в рамках проведения комплексных занятий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе специальной операции по обезвреживанию условных вооружённых преступников в условиях лесистой местности спецназовцы отработали навыки взаимодействия штурмовых групп, способы скрытого передвижения на местности, оборудование позиций для ведения огня.

С личным составом отрядов проведены занятия по тактико-специальной, инженерной, топографической и медицинской подготовке.

По оценке руководства, сотрудники спецподразделения с поставленными задачами успешно справились.