Общество

Кинолог назвал главную ошибку собаководов

Собаки могут плохо себя вести и портить имущество хозяина, но они никогда не станут делать это ему назло, с такими проблемами нужно разбираться и работать над их устранением, руганью и наказаниями они не решаются, рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

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«Главная ошибка, которую совершают собаководы, когда обнаруживают погром в доме, – это начать ругать и наказывать питомца. Виноватый взгляд абсолютно не означает, что собака все поняла и больше ситуация не повторится», - сказал Голубев.

«Напротив, своей агрессией вы можете спровоцировать ухудшение проблемы. Важно найти подход к собаке и разобраться, из-за чего она ведет себя подобным образом, только так можно решить этот вопрос», - добавил он.

Кинолог напомнил, что собака проявляет нежелательное поведение не потому, что пытается напакостить назло владельцу. Чаще всего причины бывают совсем другие.

В частности, по его словам, на собак плохо влияет отсутствие правил и режима. Например, не стоит выводить питомца гулять каждый раз в разное время дня, то разрешать ему, а то запрещать спать на диване, то ругать за прыжки на ноги, то начинать с ним играть.

Кроме того, у собаки должно быть достаточно возможностей выплеснуть энергию на улице, в процессе игр, дрессировки и общения с хозяином, чтобы у неё не было желания найти себе занятие самостоятельно. Некоторым особенно активным питомцам требуются высокие физические нагрузки, без них собака не сможет получать эмоциональную разрядку, а значит есть вероятность, что она начнет громить дом, отметил Голубев.

«Постоянное нахождение в стрессе негативно сказывается не только на здоровье любимца, но и на его поведении. Чтобы расслабиться, питомец может начать что-то грызть. А если к этому добавляется страх и постоянное одиночество, то погрома в доме не избежать. Некоторые питомцы боятся оставаться дома одни из-за недостаточного опыта нахождения без хозяина», - рассказал он о ещё одной возможной причине плохого поведения собаки.

Президент РКФ подчеркнул, что ругать собаку и применять физическую силу ни в коем случае нельзя. Возможно, первый раз питомец будет бояться что-то делать из-за грубого отношения хозяина, но в последующие разы устроит еще больший беспорядок в доме, а дополнительный стресс только усугубит проблему.

Вместо этого он посоветовал проанализировать подход к воспитанию любимца, убедиться, что ему уделяется достаточно времени, у собаки есть возможность физического и умственного развития. Кроме того, нужно наладить режим дня, у питомца должен быть четкий распорядок, чтобы он знал, когда его кормят и когда выводят на прогулки, пишет РИА Новости.

«Также не забывайте о полноценных прогулках хотя бы раз в день, которые будут включать в себя активные игры, дрессуру, встречу с сородичами. Подберите подходящую нагрузку для собаки с учетом ее породы, возраста и темперамента. Так питомец будет получать эмоциональную и физическую разрядку и у него не будет сил громить вашу квартиру», - добавил Голубев.

Также, по его словам, нужно уделить внимание занятиям в доме. Если собака боится оставаться одна, её можно постепенно приучить к этому, а также подобрать умные игрушки, которые помогут увлечь питомца самостоятельной игрой.