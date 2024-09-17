Общество

Студент Псковского агротехнического колледжа занял III место в Чемпионате высоких технологий-2024

Студент Псковского агротехнического колледжа Даниил Никитин занял III место в Чемпионате высоких технологий-2024, сообщается в Telegram-канале «Официальный канал Псковской области»

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Официальный канал Псковской области»

Финал Чемпионата высоких технологий-2024 прошел в Великом Новгороде. Впервые в нем принял участие представитель Псковской области по компетенции «Разработчик мехатронных систем реабилитации (экзоскелеты)» и занял почетное третье место.

Все участники продемонстрировали свои разработки и решения в области инновационных технологий. Даниил Никитин представил готовый прототип экзоскелета для кисти руки, созданный с нуля.

Чемпионат высоких технологий проходит в рамках федерального проекта «Профессионалитет» по решению Президента России Владимира Путина с 2023 года. В этом году он объединил 140 конкурсантов. Инициатива соответствует задачам нацпроектов «Образование» и «Производительность труда».

«Поздравляем с победой Никиту и его наставника, преподавателя Псковского агротехнического колледжа Вячеслава Елтунова», - поздравили призера авторы публикации.