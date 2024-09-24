Общество

Более 50 граффити с рекламой наркотиков закрасили в Пскове

Профилактическое мероприятие по ликвидации незаконной рекламы наркотиков в городе Пскове организовали сотрудники УКОН УМВД России по Псковской области во взаимодействии с волонтерами антинаркотического движения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

В УКОН УМВД России по Псковской области и другие подразделения полиции поступают сообщения от неравнодушных граждан, которые сообщают о том, что на стенах домов, заборах и других сооружениях периодически появляются надписи с рекламой наркотических средств и контактами их продавцов. И эта информация не остается без внимания органов внутренних дел.

Вооружившись кистями и красками, волонтеры и полицейские в областном центре закрасили более 50 граффити с незаконной рекламой наркотических средств. «Уничтожая незаконную рекламу наркотиков, мы помогаем жителям региона, в том числе подросткам и молодежи, не встать на опасный путь наркозависимости!» - подчеркнули добровольцы.