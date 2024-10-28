Общество

Сенаторам провели разминку в учебно-лабораторном корпусе медфака в Пскове

Сенаторы Совета Федерации в рамках ежегодного проекта «Социальный маршрут. Мобильный сенатор» 31 октября посетили учебно-лабораторный корпус медицинского факультета в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Студентов спросили, знают ли они структуру правительства Российской федерации, и пожелали успехов в учебе.

«Основная наша задача – узнать проблематику региона, отследить, как исполняется постановление Совета Федерации, - сказал сенатор Сергей Горняков. - У нас и контрольные функции, и проблематику посмотреть, и, конечно, впитать тот опыт, который есть в регионе, чтобы его транслировать дальше. Отдельное вам спасибо».

В продолжение встречи студенты вместе с сенаторами провели небольшую «физкультминутку».

Стоит отметить, что в УЛК учатся студенты из 68 регионов Российской Федерации.

Напомним, сенаторы пробудут в Псковской области до 1 ноября. Представители верхней палаты парламента посетят не только Псковскую область, но и Тверскую, Новгородскую, Смоленскую области.