Общество

Материнский капитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%

Маткапитал проиндексируют с 1 февраля на 7,3%, на первого ребенка сумма составит 676 тыс. рублей, сумма на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит 893 тыс. рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона «О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования РФ на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

«Размер МСК определен исходя из ИПЦ за предыдущий год. В 2025 году - 7,3%, в 2026 году - 4,5%, в 2027 году - 4% и составит: при условии, что право на дополнительные меры государственной поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно, а также в случае рождения (усыновления) первого ребенка начиная с 1 января 2020 года, в 2025 году - 676 398,58 рублей, в 2026 году - 706 836,52 рублей, в 2027 году - 735 109,98 рублей», - говорится в документе.

Также маткапитал на второго ребенка, если не было трат по сертификату, составит в 2025 году 893 тысяч рублей, в 2026 году - 934 тысяч рублей, в 2027 году - 971 тысяч рублей.

Материнский капитал - мера государственной поддержки российских семей в рамках национального проекта «Демография». С 2007 года на такую поддержку имели право семьи, в которых родился или был усыновлен второй ребенок, а также любой последующий ребенок, если до этого право на капитал не возникало или не оформлялось, пишет ТАСС. С 1 января 2020 года материнский капитал выдается при рождении первого ребенка. Сумма материнского капитала в 2024 году после индексации составляет 630 тысяч рублей на первого ребенка, на второго - 833 тысяч рублей.