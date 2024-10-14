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Общество

Дмитрий Петров: За 5 лет ТОСы реализовали в Усвятском округе 47 проектов

15.10.2024 19:40|ПсковКомментариев: 0

За 5 лет существования территориальных общественных самоуправлений в Усвятском муниципальном округе реализовано 47 проектов. Об этом в эфире программы «Беседка» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) рассказал глава Усвятского района Дмитрий Петров. 

Первые ТОСы в Усвятском районе появились в 2020 году. Три из четырех существующих выиграли первые гранты на сумму 100 и 200 тысяч рублей.

«В 2024 году в конкурсах участвовали 16 ТОСов, 14 из которых получили грантовую поддержку. Кроме того, был проведен первый муниципальный конкурс ТОСов, где еще один проект получил грант», - рассказал Дмитрий Петров.

На сегодняшний день в Усвятском округе функционирует 21 ТОС.

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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