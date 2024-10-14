Общество

Дмитрий Шахов принял участие во встрече с командованием Ленинградского военного округа

В Санкт-Петербурге состоялось рабочее совещание уполномоченных по правам человека в СЗФО с командованием Ленинградского военного округа, к мероприятию присоединился псковский омбудсмен Дмитрий Шахов. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

Фотографии: Дмитрий Шахов

В конференц-зале Дома офицеров напротив региональных уполномоченных по правам человека расположились должностные лица военного округа – представители управления кадров, военной полиции, военно-медицинского управления, организационно-мобилизационного управления и иных подразделений.

В рамках встречи стороны обсудили актуальные вопросы, связанные с обеспечением прав военнослужащих войсковых частей, входящих в Ленинградский военный округ, а также дальнейшее взаимодействие по вопросам защиты прав военнослужащих и членов их семей.

«Это первое подобное мероприятие с командованием Ленинградского военного округа, который был воссоздан в конце февраля 2024 года. Непосредственное общение очень важно в нашей деятельности по защите прав военнослужащих и членов их семей, поскольку разрешение различных вопросов, связанных с участием наших жителей в специальной военной операции в составе Вооруженных Сил России, требует их законного, обоснованного и оперативного решения. Такой порядок взаимодействия отвечает требованиям Конституции России о том, что права и свободы человека и гражданина определяют смысл деятельности органов исполнительной власти, к которым, в частности, и относится ЛенВО, входящий в структуру Министерства обороны России», - отметил по итогам встречи уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов.