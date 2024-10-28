Общество

Врач перечислил продукты, способные защитить от болезни Альцгеймера

Доктор медицинских наук, профессор кафедры терапии с курсом фармакологии и фармации Университета РОСБИОТЕХ Владимир Попов рассказал, какая диета сможет помочь в борьбе с болезнью Альцгеймера.

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«Эпидемиологические когортные исследования свидетельствуют о том, что соблюдение средиземноморской диеты с высоким пропорциональным потреблением злаков, фруктов, рыбы и овощей и низким потреблением красного мяса и сладостей может снизить риски развития болезни Альцгеймера и степень расстройств когнитивных функций», — заявил Попов.

По словам специалиста, в качестве лечебной стратегии для профилактики болезни Альцгеймера рассматривается MIND-диета. Это гибрид средиземноморской диеты и DASH-диеты, специализированного питания для пациентов с артериальной гипертензией, пишет РИА Новости.

В этой диете представлены зеленые листовые овощи — капуста, листовая капуста, салат, а также спаржа, свекла, сладкий перец, брокколи, морковь, баклажаны, тыква, цельные зерна, фасоль и орехи. Предпочтительнее употребление ягод, а не фруктов. Также в рационе присутствуют жирная рыба или морепродукты, птица и оливковое масло. Допустимо употребление сухого красного вина не более 150 миллилитров в день. При этом следует ограничить употребление красного мяса, сладостей, сыра, сливочного масла, маргарина и фастфуда.

Попов добавил, что некоторые продукты, например, черника, листовая зелень, шпинат, капуста и куркумин обладают нейропротективными эффектами из-за своих противовоспалительных и антиоксидантных свойств.