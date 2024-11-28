Общество

Псковичам рассказали, что посмотреть в первый день зимы

«Первый номер» – проект, в котором рефлексируются наши дни, где изменение жизненных ориентиров представителей творческой элиты Москвы показано безжалостно остро и честно. Премьера драмы, в которой некогда успешный писатель перезапускает глянцевый журнал и собственную жизнь, состоится 1 декабря в онлайн-кинотеатре KION.

Фото: freepik

Сценарист Сергей Минаев, задумывая проект, хотел сделать комедию о мире глянцевых медиа и рассказать про его внутреннее устройство. «Первый номер» сохранил комедийную интонацию, однако в проекте есть и личная драма автора.

Сюжет сериала строится вокруг популярного в прошлом писателя, а сегодня просто Константина Иноземцева. Долги копятся, роман не пишется, новая этика бесит, да еще и любовь всей жизни выходит замуж — но не за него.

«Внезапно Косте выпадает шанс перезапустить журнал, находящийся на грани закрытия из-за ухода западных издателей. Коллектив журнала против его назначения, но Косте плевать. Он привык жить по своим правилам и намерен доказать себе, миру и возлюбленной, что ещё чего-то стоит. Но увидит ли первый номер свет с таким главредом?» - говорится в анонсе проекта.

Главные роли исполнили актеры Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Александра Ребенок, Игорь Верник, Александр Цыпкин, Сергей Минаев, Леонид Ярмольник, Егор Корешков, Лукерья Ильяшенко, Денис Власенко, Мария Андреева, Ольга Сутулова, Петар Зекавица, Александр Устюгов, Сергей Епишев и другие.