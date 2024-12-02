Общество

Telegram-канал Кремля зарегистрировали в реестре Роскомнадзора

Официальный Telegram-канал Кремля зарегистрирован в реестре Роскомнадзора, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный Telegram-канал Кремля «Кремль. Новости» был запущен в апреле 2022 года. Его аудитория превышает 240 тысяч подписчиков.

«Да, мы зарегистрировались, все сообщили», — сказал Дмитрий Песков.

В соответствии с новыми требованиями Роскомнадзора, с 1 ноября 2023 года все каналы и блоги с аудиторией более 10 тысяч подписчиков обязаны предоставлять информацию, позволяющую их идентифицировать.

Для регистрации канала или страницы в социальных сетях необходимо заполнить соответствующую форму, доступную на портале «Госуслуги». В случае наличия нескольких каналов или страниц, необходимо подать отдельные заявления по каждому из них, пишет РИА Новости.

В случае невыполнения требований Роскомнадзора, рекламодатели не смогут размещать рекламу в соответствующих каналах или страницах, а другие каналы — репостить их сообщения. Эти ограничения вступят в силу с 1 января 2025 года.