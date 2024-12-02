Общество

Большинство псковичей покупают новогодние подарки заранее – опрос

Женщины предпочитают покупать новогодние подарки заблаговременно, а мужчины — спонтанно. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

64% псковичей покупают новогодние подарки: 25% — спонтанно, 20% — за 2—3 недели, 15% — за месяц до Нового года и 4% за несколько месяцев до предстоящего праздника. 24% ничего не покупают: среди них есть те, кому претит эта традиция, но больше — сторонников одаривать деньгами.

Покупают новогодние подарки чаще женщины (79% против 53% мужчин). Причем представительницы слабого пола стараются готовиться заблаговременно, мужчины же склонны осуществлять покупки спонтанно.

Псковичи в возрасте от 35 до 45 лет (76%) покупают подарки чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Чем выше доход псковичей, тем чаще они покупают подарки. Среди опрошенных с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц больше всего тех, кто совершает покупку подарков спонтанно (39%).