Общество

Михаил Ведерников: Динамика работ по нацпроектам остаётся недостаточно высокой

Совещание по реализации нацпроектов провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Глава региона отметил, что динамика работ остаётся недостаточно высокой.

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«Мы ещё держимся на среднероссийском уровне, но начинаем отставать от соседей по округу. Риски в основном касаются направлений "Образование", "ЖКХ" и "Демография"», - написал Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

Высокие результаты демонстрируют «Малое и среднее предпринимательство», «Экология» и «Туризм и индустрия гостеприимства».

«У нас достаточно объектов, которые предстоит довести до ума в текущем месяце. Проанализировали план действий по каждому из них. Осталось всего 3 недели», - напомнил глава региона.