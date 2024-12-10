Общество

Большинство псковичей хотят получать зарплату не ниже 50 тысяч рублей — опрос

Аналитики hh.ru выяснили, какую зарплату хотят получать местные жители в конце 2024 года, а также что делают, если денег не хватает, а жить до зарплаты еще нужно несколько недель.

Анализ зарплатных запросов за последние 30 дней показал, что большинство жителей Псковской области хотят получать зарплату не менее 50 тысяч рублей.

«Если сравнивать текущие показатели с запросами жителей региона годом ранее, то мы увидим, что люди стали оценивать свою стоимость как работников на 10 тыс. или на 25% больше. Причем сильнее всего запросы выросли у тех, кто ищет работу в сфере топ-менеджмента (+21,8 тыс. рублей). Стали дороже оценивать свой труд в Псковской области производственники: прирост зарплатных запросов на 20 тыс. рублей, работники добывающего сектора (+19,6 тыс.), кадры из сельскохозяйственной сферы (+17,5 тыс.), а также специалисты по стратегии (+15,3 тыс.), – отмечает Юлия Сахарова, директор hh.ru СЗФО.

Между тем, даже несмотря на рост зарплатных «аппетитов», исследование hh.ru показывает, что людям, как и прежде, не хватает текущей зарплаты. Так, исследование hh.ru по итогам 2024 года показало, что 34% местным жителям не хватает зарплаты на покрытие основных нужд (по сравнению с аналогичным опросом 2021 г. показатель вырос на 7 п.п). 43% опрошенных с трудом хватает дохода на необходимый для жизни минимум, полностью удовлетворять основные потребности в рамках зарплаты получается лишь у 23% (на 5 п.п. меньше, чем три года назад).

При этом стало известно, что делают местные жители в случае, если денег нет, а до зарплаты еще нужно как-то дожить. Так, из-за нехватки денег три четверти или 75% опрошенных вынуждены отказываться от путешествий и покупки новой одежды и обуви, 69% – от интересного досуга, 38% – от платной медицины и лекарств. Экономить на образовании в случае нехватки средств будут треть опрошенных.

Увеличилось число и тех, которые используют кредитные карты при нехватке денег, — в 2024 г. 36% опрошенных прибегают к этому инструменту, что на 10 п.п. больше, чем в 2021 г. В то же время все меньше респондентов берут в долг у родственников и друзей — всего 32% в 2024 г. по сравнению с 41% три года назад. Каждый десятый берет кредит в банке наличными, еще меньше занимают в микрофинансовых организациях.