Общество

Александр Котов: Мы очень сильно отшлифовали бюджетный процесс

Бюджетный процесс хорошо отлажен. Такое мнение председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов высказал на 40-й сессии областного Собрания 19 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Мы очень сильно отшлифовали бюджетный процесс. Фракция "Единой России" на протяжении времени стремится работать и обращать внимание на системные проблемы, но при этом и другие фракции в этом году пошли по этому пути, за редким исключением. Это очень серьезно влияет на нашу работу, на работу губернатора и правительства. Нам нужно и дальше продолжать идти именно по этому пути. Мы традиционно на протяжении ряда лет имеем возможность встречаться с губернатором, обсуждать проблемы - это тоже имеет положительный эффект», - сказал Александр Котов.

Несмотря на то, что нужно рассчитывать на серьезную работу с бюджетом в следующем году, чтобы выйти на бюджет 2024 года, предстоит работать над тем, чтобы привлечь федеральный бюджет и привлекать инвесторов, продолжил спикер парламента.

«В законодательной части мы должны работать над нормами законодательства и изменять их так, чтобы для инвесторов были более благоприятные условия, поддерживать тех предпринимателей, которые в регионе работают. Несмотря на трудности наша экономика растет. Михаил Юрьевич сказал о том, что мы планируем рост. Это зависит от нашей совместной работы. Надеюсь, что и исполнительная власть, и согласительная комиссия, и губернатор, и мы - основательно поработали над проектом закона. Предлагаю поддержать и продолжать работать над тем, чтобы наполнять наш бюджет и обеспечивать источниками финансирования самые насущные проблемы, которые мы должны решать на благо жителей региона», - выступил Александр Котов.

При голосовании Псковское областное Собрание депутатов приняло областной бюджет 2025 года в трёх чтениях.