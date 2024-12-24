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Общество

Школьный психолог: Счастливый ребенок не будет травить другого

25.12.2024 10:55|ПсковКомментариев: 0

В последнее время статистика детской жестокости неутешительная: количество случаев агрессивного поведения среди подростков в России за год выросло в пять раз. Учителя часто просто не вмешиваются, а большинство подростков, опасаясь усугубления ситуации, не рассказывают о том, что подверглись насилию и агрессии.

О том, наблюдается ли в Псковской области общероссийская тенденция, как вовремя заметить травлю и что делать в таких случаях родителям и учителям, Псковской Ленте Новостей рассказала педагог-психолог Псковского педагогического комплекса, практикующий психолог Ксения Рябова.

 

- В последнее время в образовательных учреждениях участились случаи буллинга и других проявлений подростковой агрессии. Наблюдается ли в Псковской области такая тенденция?

- Думаю, что случаи агрессивного отношения детей друг к другу есть. Сложно говорить о частоте. Но обращений к администрации школ, к учителям и к психологам по поводу того, что в отношении ребенка идет травля или как-то его обижают и задевают, стало больше. Возможно, родители стали более грамотными в вопросах права и психологии.

С другой стороны, есть и такие обращения, когда родители называют поведение сверстников по отношению к ребенку травлей, но на самом деле травли нет, а есть элементы манипулирования или привлечения внимания родителей к себе самим школьником.

- Но, наверное, это тоже сигнал для родителей, что ребенку не хватает внимания?

- Возможно, в глубине души такие дети хотят внимания и заботы. Но кроме этого им нужны яркие эмоции, они ищут драматизма в жизни и привносят его. Незначительный конфликт, который дети могли бы решить сами, они расширяют до масштабов включения родителей, учителя.

- Как родитель может понять - драматизирует ребенок рядовую ссору с друзьями или его травят и ему действительно нужна помощь? Где эта грань?

-Во-первых, нужно смотреть, насколько страдает ребенок. Но это самим родителям и даже учителям сложно оценить. Здесь нужен взгляд со стороны. Тот, кто менее эмоционально вовлечен, может дать более справедливую оценку ситуации.

Также важно то, как реагирует ребенок на обиду. Если ребенок не может постоять за себя и зеркально ответить обидчику, нужно вмешательство взрослых, потому что это уже признак травли. Если ребенок может ответить и это делает - то все нормально.

Еще один важный признак травли - неравенство сил. Несмотря на то, что агрессором выступает чаще всего один человек, есть группа, которая его поддерживает активно, либо пассивно. И агрессия направлена на одного человека. Если это драка или какой-то конфликт «один на один», и ребенок еще как-то отвечает обидчику, то это не травля. Здесь нет жертвы и агрессора.

Но если школьник не может на равных участвовать в конфликте, чувствует бессилие - здесь уже нужна помощь взрослых, в том числе, специалистов.

- Что тогда делать?

- В случае травли всегда есть намеренное причинение ущерба и всегда страдает эмоциональная сфера ребенка. В этом случае обязательно должны вмешиваться взрослые. В первую очередь, учителя, если травля происходит в классе. Нередко бывает так, что учитель знает о ситуации, но не придает ей должного значения - «отходит в сторону», игнорирует эти сигналы. Особенно это касается младших классов: зачастую то, что учитель считает не стоящим внимания и то, что действительно неважно для самооценки взрослого, для ребенка может быть очень травмирующим. Когда самооценка только формируется, важно то, как к тебе относятся в коллективе. Взрослый может не понимать всей серьезности происходящего.

В среднем и старшем звене учителя тоже могут игнорировать такие случаи, считая их не стоящими внимания либо вообще о них не знать. Дети постарше умеют скрывать свои конфликты от учителей. Тогда уже могут вмешаться родители, если ребенок рассказывает им о травле.

Но здесь важно, чтобы у детей с родителями были такие доверительные отношения, а такое тоже бывает не всегда.

- А если ребенок замкнулся в себе и не хочет об этом рассказывать?

- Если родитель видит, что сын или дочь что-то скрывает, нужно обратиться к психологу. Но для начала надо попробовать разговаривать. Иногда ребенок боится реакции взрослых. Поэтому надо просто поспрашивать, без оценок, без ругани, без слов: «Что ты не можешь за себя постоять? Трус!» Вот без этого. Начать разговор и сделать так, чтобы ваш собеседник мог к нему в любой момент подключиться. Пусть не с первого раза - со второго, с третьего, с пятого. Можно фильм посмотреть вместе и обсудить, как вел себя главный герой. Если ребенок видит, что он может говорить с родителями на равных и на разные темы, он сам расскажет все.

- С детьми-агрессорами какая-то работа проводится?

- Если в школе выявлен случай травли, то школьный психолог работает и с тем, кто пострадал (с жертвой), и с тем, кто проявляет агрессию. Обычно это групповая работа. Психолог приходит в класс и обсуждает похожие ситуации, проводит групповые игры. У детей ценности еще формируется, и они иногда не видят грани, которую нельзя переходить. Поэтому им надо четко ее обозначить.

С тем, кто агрессирует, тоже должна проводиться работа. Потому что у такого ребенка явно есть какие-то проблемы и поэтому он самоутверждается таким образом. Счастливый ребенок не будет травить другого. Но это работа в разрезе помощи такому ребенку.

- В чем причины детской агрессии? И как с ней бороться?

- Есть медицинский аспект. Причиной повышенной агрессивности могут быть неврологические или даже психиатрические болезни у ребенка. Обычно это понятно уже в дошкольном возрасте, но иногда такая проблема может стать заметной и в подростковом возрасте.

Если медицинская проблема исключена, то причины агрессивного поведения нужно искать в семье. Скорее всего, за агрессией и желанием причинить боль стоит собственная боль ребенка. Только она так глубоко, что с первого взгляда этого не видно. К терроризирующему ребенку тоже нужно проявить сострадание, потому что маленькому человеку не хватает любви, уважения, признания ценности себя как личности.

И чтобы изменить поведение такого ребенка, нужно восполнить эти пробелы. Если его чувство собственной значимости и ценности будет где-то реализовано - например, в спорте, соревнованиях, у него будет меньше желания кому-то что-то доказывать.

- К вам чаще обращаются родители «жертв» или «агрессоров»?

- Чаще обращаются подростки и младшие школьники, которых обижают. С проблемами агрессии у детей обращаются только родители младших школьников. Когда ребенок становится старше, мне кажется, самим родителям сложно принять тот факт, что их сын или дочь агрессивные.

- Насколько активно родители идут навстречу в такой работе?

- С родителями таких детей сложно работать. Им тяжело принять, что их ребенок может быть агрессором. Потому что это кидает тень на самого родителя: якобы он допустил ошибки в воспитании, он «плохой родитель». Скорее всего, папы и мамы боятся осуждения, и поэтому не обращаются за помощью специалистов.

- Считается, что причиной агрессии может стать увлечение гаджетами, компьютерными играми. Насколько это верно? Стоит ли ограничивать пребывание подростков в интернете?

- Мнения психологов на этот счет разные. Кто-то считает, что есть влияние. Были даже исследования на эту тему. Одной группе детей демонстрировали мультики с насилием, другим - нет. И потом смотрели, как они играют. Посмотревшие насилие на экране дети подражали героям мультфильмов: ломали игрушки, дрались и т. д. Другая группа детей играла мирно. Есть даже термин «социальное научение»: мы видим, как ведут себя другие, и учимся у них.

С другой стороны, были исследования, касающиеся компьютерных игр. Никакой закономерности между увлечением «стрелялками» и жестокостью выявлено не было. Но тут важен момент - в такие игры играют дети, которым не хватает именно подобных эмоций. Если они выбирают жестокие игры, значит, у них есть потребность в проявлении агрессии. И возможно с помощью игр они уровень агрессии снижают.

- То есть ограничивать их в этих играх не стоит?

- Думаю, стоит смотреть маркировки. Игры 18+ , где могут присутствовать насилие или секс, могут нанести подростку травму и негативно сказаться на формировании его личности.

- Есть ли какие-то проверенные меры профилактики агрессивного поведения среди подростков?

- Хорошо помогает спорт. Подростковый возраст сложный. Переход от детства к юношеству - это время, когда дети забрасывают свои увлечения. Мальчики взрослеют, нужно как-то реализовываться. Любое активное движение (спорт, танцы) надо поддерживать. Физическая нагрузка нужна, она снижает уровень агрессии и стресса.

Также помогут любые сферы деятельности, где ребенок был бы успешен, и где ему было бы интересно. Учеба не у всех успешна. Важно, чтобы были другие интересы. Даже игры онлайн, в которые они играют друг с другом. Там они общаются и что-то достигают. Нужна деятельность, чтобы ребенок чувствовал себя ценным, важным, принятым и успешным.

Беседовала Светлана Синцова

 

Теги: #ПОИПКРО #психологическая помощь
Источник: Псковская Лента Новостей
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