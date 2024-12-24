Общество

Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом

Жители Северо-Западного федерального округа всё чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбера, за октябрь-декабрь 2024 года с его помощью на Северо-Западе оплатили покупки более 1,2 млн раз. Этот показатель на 30% превышает данные третьего квартала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.

Стоимость крупнейшей декабрьской покупки, оплаченной «улыбкой» в СЗФО, составила 670 тысяч рублей. При этом самая крупная покупка по биометрии в 2024 году была совершена в Санкт-Петербурге. Местный житель приобрел автомобиль за 5,7 млн рублей.

Для использования инновационного сервиса «Оплата улыбкой» человеку не понадобятся наличные, банковская карта или смартфон. Все, что требуется — выбрать соответствующий пункт на терминале и просто взглянуть в камеру. Система мгновенно сканирует уникальные черты лица покупателя и подтверждает транзакцию, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобства.

«Будущее — за технологиями, они работают на людей и делают их жизнь проще и удобнее. Биоэквайринг в этом направлении — очень важный шаг. Если биометрия в ближайшие несколько лет продолжит развиваться такими же темпами, она может стать способом оплаты первого выбора. Уже сегодня это самый безопасный инструмент безналичных расчетов. Алгоритмы сервиса не позволят совершить оплату по фотографии, изображению на смартфоне или с помощью маски», – сказал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Система сканирует уникальные особенности лица пользователя и подтверждает транзакцию только тогда, когда удостоверится, что перед камерой находится именно владелец счета. Личные данные при этом хранятся не в виде фотографии, а в форме зашифрованного цифрового кода, который привязан к платежному счету.

Подключиться к сервису очень легко: достаточно включить функцию распознавания лиц в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», выбрать нужную карту и установить защитный код. Также можно воспользоваться помощью виртуального ассистента в приложении, сказав ему «Оплата улыбкой» и следуя простым инструкциям. Помимо этого, подключение сервиса возможно в любом отделении Сбера.