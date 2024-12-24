Жители СЗФО стали использовать «Оплату улыбкой» на 30% чаще перед Новым годом

Жители Северо-Западного федерального округа всё чаще приобретают новогодние подарки родным и близким, используя сервис «Оплата улыбкой». Согласно данным Сбера, за октябрь-декабрь 2024 года с его помощью на Северо-Западе оплатили покупки более 1,2 млн раз. Этот показатель на 30% превышает данные третьего квартала. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Сбера.
Стоимость крупнейшей декабрьской покупки, оплаченной «улыбкой» в СЗФО, составила 670 тысяч рублей. При этом самая крупная покупка по биометрии в 2024 году была совершена в Санкт-Петербурге. Местный житель приобрел автомобиль за 5,7 млн рублей.
Для использования инновационного сервиса «Оплата улыбкой» человеку не понадобятся наличные, банковская карта или смартфон. Все, что требуется — выбрать соответствующий пункт на терминале и просто взглянуть в камеру. Система мгновенно сканирует уникальные черты лица покупателя и подтверждает транзакцию, обеспечивая высокий уровень безопасности и удобства.
Система сканирует уникальные особенности лица пользователя и подтверждает транзакцию только тогда, когда удостоверится, что перед камерой находится именно владелец счета. Личные данные при этом хранятся не в виде фотографии, а в форме зашифрованного цифрового кода, который привязан к платежному счету.
Подключиться к сервису очень легко: достаточно включить функцию распознавания лиц в мобильном приложении «СберБанк Онлайн», выбрать нужную карту и установить защитный код. Также можно воспользоваться помощью виртуального ассистента в приложении, сказав ему «Оплата улыбкой» и следуя простым инструкциям. Помимо этого, подключение сервиса возможно в любом отделении Сбера.