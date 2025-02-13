Общество

Росгвардеец провел занятие по профориентации для псковских школьников

Сотрудник ОМОН «Кром» регионального управления Росгвардии рассказал старшеклассникам лицея экономики и основ предпринимательства №10 в Пскове об условиях поступления в военные учебные заведения ведомства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2025 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены.

Выпускники вузов Росгвардии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

Дополнительную информацию о поступлении можно узнать в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8112-73-43-13.