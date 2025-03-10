Общество

«Зверьё моё»: Дрессированная не равно безопасная

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» 13 марта. На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришли известный псковский кинолог, педагог-организатор школы №11, на базе которой работает кружок юных кинологов, руководитель секции «Счастливые пёсы» Елена Балыкова и учащаяся 9В, волонтёр Елена Селезнёва. В студии также поприсутствовали их четвероногие спутники Чудо и Гоша.

Гостьи рассказали, что подразумевает социально-ориентированное собаководство. В чём разница между дрессировкой и воспитанием? Чем занимаются школьники в кружке «Юный кинолог»? Кто туда может записаться, и обязательно ли для этого иметь питомца? Как замотивировать четвероногого друга выполнять трюки? Где можно посмотреть выступления обученных животных? Об этом и многом другом — в текстовой версии.

Быть вместе

- Для начала познакомьте нас со своими спутниками.

Е. Б. - Сегодня я пришла с двумя своими собаками, третья в машине. Рядом со мной бордер-колли Гоша. Ему два с половиной года. Гоша — собака-адвентор. Он обучен для работы с детьми в сегменте досуга. Ещё Гоша занимается поисковой деятельностью. И цвергшнауцер Чудо, ему будет шесть лет. Это потомственная собака, которую выводили заводчики специально для работы с людьми. Он собака-адвентор, собака-помощник психолога, собака-терапевт. Чудо тоже занимается поисковой работой.

- Тема нашей сегодняшней программы: социально-ориентированное собаководство. Елена Владимировна, поясните, что подразумевает это понятие?

Е. Б. - Это моё основное направление - популяризация правильного собаководства, просветительская деятельность, работа с молодёжью, с подрастающим поколением. И подготовка специальных собак для данной деятельности. Потому что не каждая дрессированная собака равно безопасная.

- Социально-ориентированное собаководство — именно этим вы занимаетесь в кружке юных кинологов? Насколько я понимаю, это единственный в городе школьный кружок такой направленности.

Е. Б. - Я тоже так думала. Оказывается, на базе 17-й школы тоже есть кружок юных кинологов. Там работает коллега, сотрудник Псковской таможни.

- Расскажите нам о вашем кружке. Когда он появился? Почему возникла такая идея?

- Кружок работает с 2013 года. Тогда я ушла из пограничной службы в запас, вернулась работать в свою одиннадцатую школу. Чтобы была какая-то нагрузка, мне предложили взять кружковую работу. Я озвучила директору идею организовать на базе нашей школы кружок юных кинологов, она поддержала. Анна Евгеньевна, директор школы на данный момент, тоже поддерживает.

- Кружок пользуется спросом у учащихся?

Е. Б. - У нас стандартно занимаются 15 человек. Конечно, пользуется спросом, но это специфичный кружок. Не с каждой собакой можно прийти на территорию образовательной организации. Мы занимаемся на базе школы, на улице, в первую очередь это вопрос безопасности. Приходят только те собаки, с которыми дети могут справиться. И те, которые не кусаются. Для учащихся, не имеющих своих собак, есть три мои.

- С одной из ваших собак занимается Елена. Расскажите, чем вы занимаетесь в кружке? Как давно вы туда ходите? Почему вы решили этим заниматься?

Е. С. - Я хожу в кружок около трёх лет. Пришла потому, что была такая возможность, я не стала от нее отказываться. Занимаюсь с бордер-колли по кличке Чиф. Ему 13 лет. В кружке мы в основном отрабатываем послушание. Иногда бывают трюки.

- Какие собаки допускаются для занятий, если они личные?

Е. Б. - Собака может быть любой породы, любого возраста, любого размера. Самое главное, чтобы ребёнок мог физически удержать её. И, конечно, отсутствие выраженной агрессии, в первую очередь к людям. Если собака маленькая и возмущается в отношении своих сородичей, с этим мы справимся. Но если она небезопасна для людей, на территории школы мы с такими животными не работаем. Я не имею права приводить потенциально опасных собак к детям.

- Есть ли у вас какие-то требования к владельцу? Может быть, у ученика должны быть какие-то навыки?

Е. Б. - Абсолютно нет. Главное, чтобы было желание. Если ребёнок увлечется, поймает, как говорится, стезю, то всё получается. Да, не у всех все получается сразу, некоторым сложно, это же надо в системе работать, не только в кружке заниматься, но и дома.

- Елена, тебе просто было наладить контакт с Чифом? Быстро начали понимать друг друга?

Е. С. - Подружились мы с ним достаточно быстро. Я часто ходила с ним гулять, так и выстроили взаимоотношения, хорошо работаем вместе.

- Было ли трудно научиться трюкам, которые вы показываете на городских мероприятиях?

Е. С. - В принципе, нет, это достаточно быстро. Собака ведь уже была надрессирована.

- А если собака недрессированная, приходит с нуля, сколько времени потребуется на её обучение?

Е. Б. - По-разному, все индивидуально. Многое зависит от характера, породы, изначального воспитания, мотивации «хочу - не хочу», а также от юного или взрослого хозяина. Насколько он будет работать в системе, насколько он готов к тому, что иногда приходиться опускаться на «дно». Иногда мы работаем, работаем, - и откат, вернулись в начало. Человек не всегда стабилен, а собака ещё более нестабильна, у неё часто бывают откаты, окружающая обстановка, состояние, мотивация — все играет роль.

- Что касается мотивации, речь о пищевой?

Е. Б. - Пищевая, игровая, социальная. Первичны для собаки еда и игра. Но со временем мы уходим на социальную мотивацию. Собаке нужен хозяин, взаимодействие, коммуникация с ним. А потом уже поощрение в виде игры, пищи и так далее.

- Другими словами, собаку должно мотивировать общение с хозяином. Хозяин доволен, значит, и собака в порядке.

Е. Б. - Да, нужно жить с собакой, заниматься, а не быть ее придатком. У нас половина людей на улице просто идут, собака отдельно на поводке, хозяин отдельно. А надо вместе, наблюдать за собакой, смотреть на её потребности, выстраивать отношения, отбирать поведение, выгодное человеку и собаке, а также невыгодное обоим. Просто наблюдать за собакой.

Стрессоустойчивые и молчаливые

- Вы участвуете со своими подопечными в различных городских мероприятиях. Для этого тоже подойдет не каждый питомец?

Е. Б. - Я к этому очень давно шла. Участвую в городских мероприятиях с 1986 года - будучи совсем юной, я попала в театр зверей «Рефлекс». А если говорить про настоящее время, до пандемии Covid-19 я успела получить образование на базе первого медицинского университета по направлениям «канистерапевт-реабилитолог» и «специалист-адвентор для досуговой деятельности». До этого времени я наивно полагала, что все знаю, я с собаками уже давно, плюс у меня было педагогическое образование, и не одно. Потребовалось время, чтобы осознать, что кинолог не равен специалисту по работе с детьми, а дрессированная собака не равна безопасная. В городе контактно работают только мои собаки, у нас также есть пудель Ярик, который сдал тест на безопасность, он является собакой-адвентором. Остальные показывают только номера, без контактной работы. Мы берём на городские мероприятия только собак, которые безопасны для выступлений. Потому что есть надрессированные, но при этом они не очень любят людей. Такое животное я никогда не приведу в город, не возьму риск на себя. Потому что развитие событий может быть абсолютно разным.

- Что подразумевает тест на безопасность?

Е. Б. - Тест на безопасность — это не дрессировка собаки. Тест был разработан на базе американского для подготовки собак-помощников и собак-канистерапевтов, он включает 10 ситуаций, в которых нарастет давление на собаку. Проверяется её стресоустойчивость: на неё громко кричат, хлопают, ругаются. Другая собака прямо перед мордой аттестуемой играет с игрушками, ест лакомства. Животное, которое сдает тест, должно никак реагировать, относиться ко всему нейтрально, максимум повилять хвостиком, посмотреть. Предлагают игрушку. Я, например, у своего бордер-колли игру с предметом убрала сразу и не развивала. Потому что если собака резко играет с предметом, то тест она не пройдет, в работе она может испугать ребенка. И в конце дается еда: если собака съела, считается, что тест пройден. Если на фоне предыдущих 9 заданий, где проверяется стрессоустойчивость, она пищу не взяла, это говорит о том, что собака очень плохо выходит из состояния эмоциональной перегрузки, она небезопасна. Только после прохождения теста на безопасность мы сдаем тест на собаку-адвентора, на собаку-помощника педагога-психолога. Такие пройти гораздо проще, потому что есть команды, я могу управлять собакой. А во время проверки на безопасность я захожу в помещение, в руках двухметровый поводок, я просто держу его и смотрю в потолок. Что делает собака? Как она будет себя вести в данной ситуации? Я этого не знаю. Проходят только нейтральные, которые никак не реагируют.

- Этому можно обучить любую собаку?

Е. Б. - Нет. Даже хорошо дрессированная собака не является безопасной для работы с людьми. Это некоторые собаки с определенной подготовкой любой породы. Чудо я готовила 4 года. Когда он был маленьким, его покусал клиентский пес, и работала ассоциативная память: при виде других собак он впадал в панику, начинал лаять. Собака, которая работает с детьми, не должна лаять от слова совсем.

- Что вы делаете в ходе мероприятий, в каких участвуете?

Е. Б. - Ведем просветительскую работу, показываем безопасных собак, рассказываем о технике безопасности. Мы не только участвуем в общегородских мероприятиях, сейчас тесно сотрудничаем с библиотекой «Лик». У них есть цикл мероприятий, посвященный писателям, поэтам-юбилярам, которые либо писали о собаках, либо имели своих питомцев. Также есть проект «Школа безопасности», где мы тоже выступает с собаками. К примеру, 1 марта отмечался Международный день борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, на встречу с детьми приходил сотрудник силового ведомства. А мы показывали поисковую работу, искали корицу. Существует множество различных направлений. На самом деле, собаку можно приложить к любой теме - космос, цветы, лето, весна, что угодно. Главное — понять, о чем это, и каковы потребности организаторов мероприятия.

- Елена, выступать перед большой аудиторией трудно? Или вы уже привыкли?

Е. С. - Сначала было немного волнительно, но со временем я привыкла. Уже не так страшно.

- А как реагируют люди? Они довольны?

Е. С. - Да, все очень радуются.

- Для чего нужны подобные мероприятия, на ваш взгляд? Это ведь не только профилактика, развлечение и демонстрация трюков, но и знакомство людей с воспитанными собаками.

Е. Б. - Да, мы показываем, какими могут быть собаки. Плюс у многих людей по определенным причинам нет возможности завести питомца, как в ситуации с Леной. А у ребёнка есть потребность освоить навыки, которые потом просто пригодятся для жизни. Возможно, она свяжет свою будущую профессию с собаками.

Не любят, а привязываются

- Елена Владимировна, я прочитала у вас на странице, что многие приходящие на занятия говорят: «Нам не для выставок или соревнований, цирка не надо. Нам просто послушание». Прокомментируйте: что на самом деле подразумевает послушание?

Е. Б. - Люди просто не до конца понимают разницу между процессом обучения и воспитания. Дрессировка и обучение — это когда есть команды, слова «сидеть», «лежать», «дай лапу». А воспитание — то, что на уровне подкорки, как у человека. Нас с детства учат здороваться, выбрасывать мусор в мусорный бак. Мы взрослые, и нам не нужно напоминать об этом. Точно так же у собаки. Не лезь к чужим людям, не тяни за поводок, не лезь в мусорный контейнер, не бегай за голубями - это не дрессировка. Это поведение, которое мы формируем, отбираем, закрепляем и потом отдаем на откуп собаке. В некоторых ситуациях приходят на помощь команды — «сидеть», «нельзя», «рядом». Но я каждый раз не напоминаю своим собакам, что нельзя лезть к людям и так далее, это по определению нельзя. Собака, которая живёт по правилам — счастливая собака. Она не будет лишний раз суетиться, лаять, не будет напрягать хозяина и окружающих людей, не будет мешать. Иногда люди приходят и говорят: у нас собака лапу дает. А ведь не всегда нужна даже команда «сидеть». Прежде всего, нужно научить собаку, чтобы она спокойно давала себя осматривать, обеспечивать санитарные и ветеринарные навыки, подстригать когти, чистить уши, расчёсывать. И здесь нет необходимости в командах, надо просто объяснить питомцу, что в жизни и в лаборатории иногда бывают условия, когда приходится подчиняться, хочешь ты этого или нет. Команды — это когда «я хочу», и собака не всегда может их выполнять. А в вопросах безопасности нет понятия «хочу я этого или нет», нет понятия «мотивация», правильное поведение должно быть всегда, независимо ни от чего. Потому что собака находится в городе, а он в первую очередь для людей. Неправильно, когда люди идут по улице, и наших собак обходят стороной. Я такое плохо принимаю. Моих собак должны или не замечать, или восхищаться тем, какие они умные и красивые. А когда человек делает замечание, это не повод ответить, огрызнуться, а повод задуматься, что с вашим питомцем что-то не так. Почему человек его испугался? У меня давно такого не было, но раньше случалось.

- Можно ли надрессировать и должным образом воспитать собаку самостоятельно?

Е. Б. - Да, конечно. Я занимаюсь этим уже 38 лет, но и у меня есть тренер - мы с Гошей занимаемся обидиенсом, спортивным послушанием. Также прибегаю к помощи консультантов - моих коллег из других городов. Если у человека есть способность к научению, если он может, посмотрев видеоролики или почитав какую-то литературу, статьи в интернете, перенести всё на собаку, это здорово. Ко мне очень часто приходят люди, которым я открыто говорю: «Какие молодцы, проделали огромную работу». Очень часто 90% работы они сделали сами, а я только окультурю и подскажу какие-то моменты. Человек может хорошо воспитать собаку даже без опыта. Самое главное понимать, что питомец должен быть безопасен, при этом он не обязан любить окружающих. Любишь ты, а окружающие могут и не любить. Такие люди есть, их немало.

- Вопрос к вашей ученице. Елена, ты часто бываешь на улице, видишь там людей с питомцами, на твой взгляд много воспитанных?

Е. С. - Большинство собак, которых я вижу на улицах, вообще не воспитанные. Лают, бегают.

- Каких ошибок следует избегать начинающим собаководам? Чего точно не следует делать?

Е. Б. - Прежде всего, нужно понимать, что собака — это животное, не стоит ее очеловечивать. У собаки нет понимания «я обиделась», «я не хочу». Как у биологического вида есть всего два слова: выгодно или невыгодно. Собака делает, когда ей это выгодно, и не делает, когда невыгодно. У нас же сейчас идет очеловечивание. Когда люди научатся воспринимать собаку как биологический вид, а не как грелку, объект для собственного релакса, тогда всем будет намного проще, и ошибок будет меньше. Потому что собака - это не человек. И любовь не равна вседозволенности. Собака любить не умеет, собака привязывается. Любит человек. Любовь — это высшая психическая функция. Это важно понимать.

- Надеюсь, ваши рекомендации будут услышаны и пригодятся нашим радиослушателям. К сожалению, наше время подошло к концу. Благодарим наших гостей за интересную беседу. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!