Общество

Начинается видеотрансляция программы «Краски города»: Танцы и фитнес для энергии и тонуса

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию нового выпуска программы «Краски города», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону: танцы и фитнес для энергии и тонуса.

Культурные выходные всей семьей: как красиво завершить эту неделю.

Интересные о важном: абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова расскажет, как пришла в спорт, что для нее значат титулы и какие спортивные навыки помогают ей в бизнесе и в жизни.

Видеотрансляцию, как всегда, можно посмотреть на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей.