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Общество

Мошенники звонят псковичам от имени банковских организаций

14.03.2025 10:33|ПсковКомментариев: 0

Компания RED Security, открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса, исследовала схемы интернет-мошенничества, с которыми псковичи чаще всего сталкивались в 2024 году. Опрос показал, что, несмотря на регулярное появление новых способов обмана, жители региона чаще всего сталкивались со звонками от имени служб безопасности банков (21,6%), телеком-операторов (20,2%) и силовых ведомств (17,3%), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Помимо имитации деятельности данных организаций, мошенники за последний год часто выдавали себя за представителей различных государственных органов и муниципальных служб (11,9% случаев) и администраций соцсетей (11,5% звонков). Реже всего пользователи получали обращения от имени Почты России (4,7% случаев).

В 31,6% случаев злоумышленники пытались выманить у пользователей логины, пароли и смс-коды от онлайн-сервисов (госуслуг, онлайн-банкинга, аккаунтов в соцсетях и т. п.). Примерно так же часто (30,6%) их интересовали персональные данные граждан (адреса, телефоны, паспортные данные), а в 24,6% случаев – платежная информация (данные банковских карт, коды подтверждения операций и прочее).

Почти 60% респондентов сообщили, что им удалось распознать мошеннические схемы, прочие признались, что понесли ущерб от действий злоумышленников. В результате этого 18,1% опрошенных подверглись шантажу с использованием утекших персональных данных, 17,6% временно или безвозвратно утратили доступ к аккаунтам в важных сервисах, а 4,5% остались без хранившихся на счетах денежных средств.

Почти четверть опрошенных не стала предпринимать каких-либо действий для того, чтобы снова не стать жертвами мошенников. Однако большинство россиян провели «работу над ошибками»: 45% подключили дополнительную защиту, такую как антиспам и двухфакторная аутентификация. Еще 15% стали читать больше экспертных материалов по вопросам киберграмотности, и лишь 1% граждан записался на специализированные курсы по повышению знаний в области цифровой безопасности.

«Из проведенного нами опроса видно, что несмотря на активную работу государства и правоохранительных органов по защите граждан от цифрового мошенничества, число людей, все еще попадающихся на удочку злоумышленников, остается довольно высоким. В этом вопросе значимую роль может сыграть бизнес, который с каждым годом все ощутимее страдает от мошеннических атак на своих сотрудников и вынужден вкладываться в повышение киберграмотности персонала. Причем если крупные компании уже не первый год занимаются этим вопросом, то в ближайшем будущем мы ожидаем рост востребованности решений по повышению киберграмотности сотрудников со стороны среднего и малого бизнеса. Таким образом бизнес может ощутимо повысить уровень осведомленности граждан в борьбе с мошенничеством», - сказал руководитель центра сервисов кибербезопасности компании RED Security Андрей Дугин.

Опрос проведен в феврале 2025 года, в нем приняло участие свыше 1100 пользователей различных онлайн-сервисов Яндекса. Выборка респондентов включала аудиторию от 18-ти до 60-ти лет и старше. 52% опрошенных составили мужчины и 48% – женщины. География опроса охватила все федеральные округа РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей
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В опросе приняло участие 262 человека
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