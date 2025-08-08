Общество

ФИПИ опубликовал демоверсии экзаменов для претендующих на российское гражданство иностранцев

Опубликованы демоверсии и спецификации экзаменов для иностранцев, претендующих на приобретение российского гражданства. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

На сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) появились демонстрационные варианты и спецификации экзаменов по русскому языку и по истории России и основам законодательства РФ. С 9 августа эти экзамены будут проходить согласно новому положению правительства РФ от 31 июля 2025 года.

В ведомстве рассказали, что экзамен по русскому языку для приобретения гражданства проводится в устной и письменной формах, экзамен по истории России и основам законодательства РФ - в письменной, в том числе с использованием компьютерных и дистанционных технологий. Максимальная продолжительность проведения каждого из экзаменов составляет 90 минут. Экзамен по русскому языку включает 35 заданий: 5 на говорение (устная часть), 6 по аудированию, 6 по чтению, 2 задания по письму и 16 по грамматике и лексике.

Экзамен по истории России и основам законодательства РФ включает 36 заданий, рассказали в ведомстве: 18 по истории и 18 по основам законодательства. Задания по истории проверяют знание основных фактов и событий российской истории с IX века до настоящего времени, знание выдающихся деятелей российской науки и культуры, основных национально-культурных и религиозных традиций российского общества, пишет ТАСС.

«Задания по основам законодательства РФ проверяют знание основ конституционного строя Российской Федерации, основных принципов трудового, гражданского и семейного права Российской Федерации, правил въезда и выезда из России, постоянного проживания на территории Российской Федерации, сроков постановки на миграционный учет, перечня документов, необходимых для законного проживания и работы в Российской Федерации, оснований приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации», - добавили в пресс-службе Рособрнадзора.

В ведомстве подчеркнули, что контрольные измерительные материалы для проведения экзаменов формируются из закрытого банка заданий ФИПИ, который будет регулярно обновляться и пополняться.