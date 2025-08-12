Общество

35 преступлений зафиксировала природоохранная прокуратура в Псковской области за полгода

35 преступлений зарегистрировала Псковская природоохранная межрайонная прокуратура за полгода. Об этом Псковский природоохранный межрайонный прокурор Юрий Кравченко рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«У нас довольно стабильная ситуация с преступностью в экологической сфере. Ежегодно регистрируется примерно одинаковое количество преступлений. За полгода у нас зарегистрировано 35 преступлений, из них 27 связаны с незаконной рубкой на землях государственного лесного фонда. Остальные единичные преступления — это незаконная добыча водных биологических ресурсов, также ресурсов животного мира. Незаконная охота, грубо говоря», — рассказал Юрий Кравченко.

Он уточнил, что раскрываемость находится на удовлетворительном на уровне, ущерб также возмещается.