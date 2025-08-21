Общество

Готовится к выпуску медаль в честь псковичей, погибших при защите Отечества

18 сентября отмечается День памяти псковичей, погибших при защите Отечества. К этому дню в регионе утвердили макет памятной медали, которая готовится к выпуску. Об этом пишет губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Макет представили в ходе встречи губернатора Псковской области с вдовами бойцов и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона. На одной стороне будет нанесено изображение солдата с мемориала в Выбутах, на другой стороне — воин с мемориала на кладбище «Белый мох».

Напомним, также на этой встрече согласовали итоговый вариант макета скульптуры для установки на мемориале воинам, погибшим в ходе специальной военной операции, на кладбище «Белый мох».