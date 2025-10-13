Общество

Архитектура нового мира: происходящее на постсоветском пространстве обсуждают ученые в Пскове

Какие политические процессы формируют современный мир? Чему учит история? И что удивило бы Петра Первого, окажись он... сегодня в Пскове? Об этом и многом другом говорили сегодня известные ученые и молодые исследователи из России, Белоруссии, Узбекистана и Азербайджана на форуме в ПсковГУ. В числе участников мероприятия - член-корреспондент РАН Валерий Гарбузов, ученый, многие годы преподававший в псковском университете. Подробности — в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Здесь и далее: фото ПсковГУ

15 октября на площадке Псковского государственного университета стартовал научно-образовательный форум «Интеграционные и дезинтеграционные процессы на постсоветском пространстве: историко-политическое измерение». Мероприятие посвящено 25-летию со дня подписания «Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества». В течение трех дней студенты и молодые ученые могут познакомиться с ведущими специалистами в сфере международных отношений и приобрести опыт непосредственного общения с представителями ведущих вузов РФ, Белоруссии и стран СНГ.

Контуры партнерства

Приветствуя участников форума, заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский отметил, что вопросы многопланового сотрудничества на всем европейском и, в частности, на постсоветском пространстве сегодня особенно актуальны. «Они касаются интеграционной повестки в рамках ведущих объединений регионов, среди которых Евразийский экономический союз, Содружество независимых государств, Шанхайская организация сотрудничества и ряд других. Все эти структуры играют важную роль в формировании широкого контура большого евразийского партнёрства. Мы заинтересованы в реализации совместных проектов со всеми, кто открыт сотрудничеству», - сказал он.

Партнерами форума являются Российское историческое общество (РИО) и фонд «История Отечества». От председателя правления РИО, исполнительного директора фонда Руслана Гагкуева также был зачитан приветственный адрес. «Множество политических, экономических и социальных причин привели к распаду Советского Союза, после чего независимые страны поспешили начать строить собственную идентичность. Время показало, что некоторые из них, вместо того, чтобы кропотливо создавать государственность и стабильную экономику, обратились к западным партнёрам и приняли на себя роль буфера или даже тарана против России. К сожалению, приходится признать, что все это привело к потере общей исторической памяти», - заключил Руслан Гагкуев.

По его словам, история процесса дезинтеграции в последнее десятилетие XX века оставляет широкий простор для профессионального научного обсуждения: «Отрадно, что программой форума предусмотрены молодежные дискуссии о трендах международных отношений на постсоветском пространстве. Благодаря таким площадкам удаётся не только обсудить прошлое, но и выработать новые подходы к созданию многополярной архитектуры современного мира».

Активными участниками мероприятия являются ученые и студенты из Белоруссии. От коллектива Витебского государственного университета присутствующих поприветствовал проректор по научной работе Евгений Оршанский. «Тема интеграционных и дезинтеграционных процессов на постсоветском пространстве сегодня как никогда важна. Это не просто предмет академического интереса, а вопрос понимания, от которого зависит наше общее будущее. Обращение к историко-политическим аспектам этих процессов, особенно в год 25-летия ЕврАзЭС, позволяет нам извлечь ценный урок из прошлого и выстроить более эффективные траектории сотрудничества в сфере образования, науки, экономики», - заключил он.

Отложенные последствия

О наиболее эффективных моделях постсоветской интеграции напомнил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Постсоветская интеграция - это очень важное явление. В те дни, когда только происходило переименование Ленинграда в Петербург, было примерно 12-13 проектов постсоветской интеграции. Но только две модели подтвердили и доказали своё право на жизнь: это Евразийский экономический союз и Союзное государство», - сказал он.

Говоря о Пскове, Николай Межевич обратил внимание на ситуацию на западных границах.

«Если бы мы смогли пригласить в университет Петра Великого, он бы удивился, что Псковщина - опять пограничная территория, причем, крайне тревожная», - заметил он.

О том, что сегодняшние события - это плоды перемен, которые произошли в начале 90-х, говорил доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, главный научный сотрудник Института Соединенных Штатов Америки и Канады Валерий Гарбузов.

«Что касается сегодняшней темы, действительно, она очень актуальна. Нам довелось жить в такие времена, которые приходятся не на каждого человека. Есть люди, которые родились в СССР, их немного в этом зале. Все остальные уже родились в Российской Федерации. Но действительно, было государство - огромное, мощное, наследник, между прочим, Российской империи в её тогдашних границах. И вот это государство распалось. Когда было принято решение в Беловежской пуще, многие говорили, что государство распалось безболезненно, без войн, без крови, без шума, спокойно. Это тогда так казалось. На самом деле все последствия имеют отложенный характер», - напомнил он.

Причем, по словам ученого, эти процессы окончательно не закончились. «После революции, например, Российская империя распалась, но очень быстро за короткий срок снова воссоединилась, снова были восстановлены границы и появился Советский Союз. И многие считали, что, наверное, так будет и сейчас. Но без войны. Этого не случилось. Понятно, что уже Советский Союз не восстановится. Но у многих есть надежды, что будет какое-то новое образование под другим названием. Когда - никто не может сказать. Кто туда войдет, какие республики бывшего Советского Союза — тоже. Большая проблема для нынешних и будущих поколений - проблема советского наследства, того, что осталось после распада СССР», - заметил Валерий Гарбузов.

Он пояснил, что советское наследство - это не только постсоветское пространство. «Это и страны так называемого социалистического лагеря, это мировое коммунистическое движение, это страны социалистической ориентации. И там происходят очень разные перемены. На постсоветском пространстве идут сильные дезинтеграционные процессы. Ведь не только организация, юбилей которой мы отмечаем, существует на этом пространстве. Есть и другие - которые мыслят и действуют совсем в ином направлении», - сказал он.

Валерий Гарбузов напомнил, что история и политология - науки особые, которые носят дискуссионный характер.

«Дискуссионность должна поддерживаться и в науке, и в образовании. Не надо бояться спорить, высказывать какие-то альтернативные точки зрения, потому что в этом есть источник движения и прогресса», - подчеркнул Валерий Гарбузов.

Пространство для диалога

Коснулись выступающие и темы исторической памяти. «Форум проходит не только в год подписания договора об учреждении Евразийского экономического сообщества, но и в год 80-летия Победы и в Год защитника Отечества. Тема Великой Отечественной войны и защиты Родины для псковской земли и стран содружества является очень важной. И сохранение исторической памяти является одним из процессов нашего взаимодействия и сотрудничества», - заметила член Общественной палаты РФ, директор государственного архива Псковской области, заместитель председателя совета отделения Российского исторического общества в Псковской области Наталья Исакова.

По ее словам, примерами этого взаимодействия могут быть проводимые на территории нашего региона международные совместные мероприятия с участием ученых из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана. «В программу форума это тема также включена, и она имеет большое значение. Очень важно, что она будет обсуждаться не только на таком высоком академическом уровне, но и с привлечением молодых учёных», - сказала Наталья Исакова.

В заключении официальной части врио ректора Псковского государственного университета Сергей Николаев отметил, что форум - это не только академическая площадка, но и пространство для диалога, анализа, осмысления сложных процессов, которые на протяжении последних десятилетий формируют политическую, экономическую и культурную карту постсоветского пространства. «За эти годы мы прошли сложный путь поиска новых форм сотрудничества, выстраивания устойчивых интеграционных структур и процессов. Сегодня в условиях глобальной трансформации международного порядка переосмысление этих процессов приобретает особую значимость. Историко-политические изменения позволяют нам не только понять, как развивались события, но и почему они развивались именно так, выявить глубинные причины успехов и неудач, а также определить возможные векторы будущего развития евразийского пространства», - отметил врио ректора.

О том, почему одни инициативы оказались успешными, а другие нет, и какое влияние на интеграцию оказывают глобальные тренды и региональная специфика, ученым предстоит обсудить в рамках дальнейших мероприятий форума.

Далее планируется проведение научного круглого стола «Взаимоотношения России со странами СНГ и Прибалтики: основные проблемы и пути их решения». Также состоится заседание молодёжного дискуссионного клуба «Россия и страны постсоветского пространства: основные тренды современных отношений» и фестиваль визуализации «Мы ВМЕСТЕ!».

Таким образом, работа образовательного форума в Пскове будет продолжена. Как считают участники мероприятия - авторитетные ученые и их молодые коллеги, исторические и политические процессы на постсоветском пространстве требуют изучения и осмысления. Очевидно, что четкое понимание сути того, что происходит в настоящее время, и работа над ошибками прошлого способны помочь в построении будущего.

Светлана Синцова