Спорт

Известный боец Андрей «Белая Акула» Семенов провел в Пскове открытую тренировку

В Пскове известный российский боец смешанных единоборств Андрей Семенов - «Белая Акула» - и заслуженный тренер России по боксу Эдуард Ильясов провели открытую тренировку. Как сообщил корреспондент Псковской Ленты Новостей, это открытое занятие состоялось 15 марта в спортивно-развлекательном центре «Простория», где и базируется псковская команда по «ММА».

Андрей Семенов показал юным спортсменам некоторые приёмы и свои наработки борьбы в партере, на личном примере продемонстрировал, как можно выйти практически из любого неудобного положения и быстро перевести ход боя в свою пользу.

Позже «Белая Акула» вместе со своим тренером по ударной технике показали некоторые нюансы работы в стойке, дали полезные советы и указали на ошибки спортсменов.

В конце тренировки собравшиеся получили от Андрея Семенова календари с автографом и сделали памятные фотографии.

Напомним, Андрей Семенов - чемпион мира и Европы, один из первопроходцев в таких известных чемпионатах, как «M - 1», «UFC», «PRIDE». Однако начал свою карьеру спортсмен с дзюдо и самбо, поэтому в своих профессиональных боях по «ММА» многим запомнился именно техникой борьбы и бросков.